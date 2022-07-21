19:14 21.07.2022 (обновлено: 19:35 21.07.2022)
В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность"
В Туле названы победители международного Телекинофорума "Новая реальность"
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевПредседатель СЖР Владимир Соловьев с министром культуры Тульской области Татьяной Рыбкиной
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
ТУЛА, 21 июл - РИА Новости. В Туле, в креативном кластере "Октава", завершает свою работу Телекинофорум "Новая реальность". Уже объявлены имена победителей.
На международный конкурс съехались более ста журналистов и кинодокументалистов из семи стран.
Организаторами нового фестиваля выступил Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевСекретарь СЖР Ашот Джазоян и режиссер Алексей Учитель
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Секретарь СЖР Ашот Джазоян и режиссер Алексей Учитель
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевМастер-класс "Телевизионное интервью или нет?". Спикер: Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК
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Мастер-класс "Телевизионное интервью или нет?". Спикер: Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевИдеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору". Cпикер: Иван Кудрявцев, ведущий телеканала "Россия 24", директор по киноканалам "Цифрового телевидения"
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Идеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору". Cпикер: Иван Кудрявцев, ведущий телеканала "Россия 24", директор по киноканалам "Цифрового телевидения"
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевНазик Чоноева (Кыргызстан)
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Назик Чоноева (Кыргызстан)
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
1 из 4
Секретарь СЖР Ашот Джазоян и режиссер Алексей Учитель
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
2 из 4
Мастер-класс "Телевизионное интервью или нет?". Спикер: Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
3 из 4
Идеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору". Cпикер: Иван Кудрявцев, ведущий телеканала "Россия 24", директор по киноканалам "Цифрового телевидения"
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
4 из 4
Назик Чоноева (Кыргызстан)
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
"Двадцать лет мы проводили форум под названием "Вместе" – в Ялте (название, кстати, отражало, в том числе, стремление Крыма вернуться в родную гавань). В этом году мы решили переформатировать фестиваль – по разным причинам. Там, в Ялте, была составляющая в виде художественных фильмов и телевизионных сериалов. А наша работа все же связана в большинстве своем с документальным кино, журналистикой, специальными репортажами, – рассказал РИА Новости Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. – Кроме того, в этом году проведение Телекинофорума "Вместе" было бы осложнено приостановкой авиасообщения с Симферополем.
Поэтому мы решили изменить формат, название и сделать новый фестиваль здесь, в Тульской области (в модном кластере "Октава" и в Ясной Поляне) и получили грант Президентского фонда культурных инициатив, а также поддержку и содействие местных властей".
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевОткрытие фестиваля "Новая реальность"
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
Открытие фестиваля "Новая реальность"
Вечером в четверг стали известны имена победителей.
Гран-При получила работа Таисии Никитиной "Внутри снимка" (Саратов).
Лучший документальный фильм – "Жесты", Василий Богданов (Москва).
Лучшее журналистское расследование – "По следам скопинского маньяка", Ольга Журенкова (Телеканал "Россия").
Лучшая операторская работа – "История с географией. Серые монастыри", Владислав Данилов (ТРК "НТК", Краснодар).
Лучшее телеинтервью – "Моя история. Стас Намин", Дмитрий Кириллов (ОТР).
Лучшая просветительская программа – "Футуграмма. Роботы", Гор Георгян (ТК "Ключ", Москва).
Лучшая информационная программа – "Вести. Тверь", Анастасия Налетова.
Лучший дебют в документальном кино – "Михаил Якушин. Первый среди первых", Илья Шелугоров (ФК Динамо-Москва").
Лучший репортаж – "Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова", Вероника Павлова (Чебоксары).
Короткометражный фильм – "Прогулка над бездной", Патимат Бурзиева (РГВК "Дагестан").
Спецноминации:
"Латвийские порты" Юлия Грабовская – "За спецрепортаж";
"228 | женщины", Анастасия Щербакова – "За новый взгляд на актуальные проблемы молодых";
"Даамдуу Live”, Назик Чоноева – "За оригинальное отображение национальных традиций и обычаев";
"Ржев. 500 дней в огне", Николай Ефимович – "За патриотическое воспитание".
21 июля 2018, 08:00КультураЗаводы рабочим и хипстерам! Тульская "Октава" стала местом силы