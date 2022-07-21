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В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность" - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220721/tula-1804111206.html
В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность"
В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность" - РИА Новости, 21.07.2022
В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность"
В Туле, в креативном кластере "Октава", завершает свою работу Телекинофорум "Новая реальность". Уже объявлены имена победителей. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:14
2022-07-21T19:35
культура
новости культуры
тула
тульский завод "октава"
форум
кино
стас намин
президентский фонд культурных инициатив
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ТУЛА, 21 июл - РИА Новости. В Туле, в креативном кластере "Октава", завершает свою работу Телекинофорум "Новая реальность". Уже объявлены имена победителей.На международный конкурс съехались более ста журналистов и кинодокументалистов из семи стран.Организаторами нового фестиваля выступил Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей."Двадцать лет мы проводили форум под названием "Вместе" – в Ялте (название, кстати, отражало, в том числе, стремление Крыма вернуться в родную гавань). В этом году мы решили переформатировать фестиваль – по разным причинам. Там, в Ялте, была составляющая в виде художественных фильмов и телевизионных сериалов. А наша работа все же связана в большинстве своем с документальным кино, журналистикой, специальными репортажами, – рассказал РИА Новости Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. – Кроме того, в этом году проведение Телекинофорума "Вместе" было бы осложнено приостановкой авиасообщения с Симферополем.Вечером в четверг стали известны имена победителей. Гран-При получила работа Таисии Никитиной "Внутри снимка" (Саратов).Лучший документальный фильм – "Жесты", Василий Богданов (Москва).Лучшее журналистское расследование – "По следам скопинского маньяка", Ольга Журенкова (Телеканал "Россия").Лучшая операторская работа – "История с географией. Серые монастыри", Владислав Данилов (ТРК "НТК", Краснодар).Лучшее телеинтервью – "Моя история. Стас Намин", Дмитрий Кириллов (ОТР).Лучшая просветительская программа – "Футуграмма. Роботы", Гор Георгян (ТК "Ключ", Москва).Лучшая информационная программа – "Вести. Тверь", Анастасия Налетова.Лучший дебют в документальном кино – "Михаил Якушин. Первый среди первых", Илья Шелугоров (ФК Динамо-Москва").Лучший репортаж – "Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова", Вероника Павлова (Чебоксары).Короткометражный фильм – "Прогулка над бездной", Патимат Бурзиева (РГВК "Дагестан").Спецноминации:"Латвийские порты" Юлия Грабовская – "За спецрепортаж";"228 | женщины", Анастасия Щербакова – "За новый взгляд на актуальные проблемы молодых";"Даамдуу Live”, Назик Чоноева – "За оригинальное отображение национальных традиций и обычаев";"Ржев. 500 дней в огне", Николай Ефимович – "За патриотическое воспитание".
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Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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новости культуры, тула, тульский завод "октава", форум, кино, стас намин, президентский фонд культурных инициатив
19:14 21.07.2022 (обновлено: 19:35 21.07.2022)
 
В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность"

В Туле названы победители международного Телекинофорума "Новая реальность"

© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевПредседатель СЖР Владимир Соловьев с министром культуры Тульской области Татьяной Рыбкиной
Председатель СЖР Владимир Соловьев с министром культуры Тульской области Татьяной Рыбкиной
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
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ТУЛА, 21 июл - РИА Новости. В Туле, в креативном кластере "Октава", завершает свою работу Телекинофорум "Новая реальность". Уже объявлены имена победителей.
На международный конкурс съехались более ста журналистов и кинодокументалистов из семи стран.
Организаторами нового фестиваля выступил Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей.
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевСекретарь СЖР Ашот Джазоян и режиссер Алексей Учитель
Секретарь СЖР Ашот Джазоян и режиссер Алексей Учитель
1 из 4
Секретарь СЖР Ашот Джазоян и режиссер Алексей Учитель
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевМастер-класс "Телевизионное интервью или нет?". Спикер: Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК
Мастер-класс Телевизионное интервью или нет?. Спикер: Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК
2 из 4
Мастер-класс "Телевизионное интервью или нет?". Спикер: Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевИдеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору". Cпикер: Иван Кудрявцев, ведущий телеканала "Россия 24", директор по киноканалам "Цифрового телевидения"
Идеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору. Cпикер: Иван Кудрявцев, ведущий телеканала Россия 24, директор по киноканалам Цифрового телевидения
3 из 4
Идеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору". Cпикер: Иван Кудрявцев, ведущий телеканала "Россия 24", директор по киноканалам "Цифрового телевидения"
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевНазик Чоноева (Кыргызстан)
Назик Чоноева (Кыргызстан)
4 из 4
Назик Чоноева (Кыргызстан)
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
1 из 4
Секретарь СЖР Ашот Джазоян и режиссер Алексей Учитель
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
2 из 4
Мастер-класс "Телевизионное интервью или нет?". Спикер: Илья Доронов, управляющий директор телеканала РБК
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
3 из 4
Идеальный питч: как упаковать и продать проект главреду и инвестору". Cпикер: Иван Кудрявцев, ведущий телеканала "Россия 24", директор по киноканалам "Цифрового телевидения"
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
4 из 4
Назик Чоноева (Кыргызстан)
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
"Двадцать лет мы проводили форум под названием "Вместе" – в Ялте (название, кстати, отражало, в том числе, стремление Крыма вернуться в родную гавань). В этом году мы решили переформатировать фестиваль – по разным причинам. Там, в Ялте, была составляющая в виде художественных фильмов и телевизионных сериалов. А наша работа все же связана в большинстве своем с документальным кино, журналистикой, специальными репортажами, – рассказал РИА Новости Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. – Кроме того, в этом году проведение Телекинофорума "Вместе" было бы осложнено приостановкой авиасообщения с Симферополем.
Поэтому мы решили изменить формат, название и сделать новый фестиваль здесь, в Тульской области (в модном кластере "Октава" и в Ясной Поляне) и получили грант Президентского фонда культурных инициатив, а также поддержку и содействие местных властей".
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар ГалеевОткрытие фестиваля "Новая реальность"
Открытие фестиваля Новая реальность
© Фото предоставлено пресс-службой СЖ России / Анвар Галеев
Открытие фестиваля "Новая реальность"
Вечером в четверг стали известны имена победителей.
Гран-При получила работа Таисии Никитиной "Внутри снимка" (Саратов).
Лучший документальный фильм – "Жесты", Василий Богданов (Москва).
Лучшее журналистское расследование – "По следам скопинского маньяка", Ольга Журенкова (Телеканал "Россия").
Лучшая операторская работа – "История с географией. Серые монастыри", Владислав Данилов (ТРК "НТК", Краснодар).
Лучшее телеинтервью – "Моя история. Стас Намин", Дмитрий Кириллов (ОТР).
Лучшая просветительская программа – "Футуграмма. Роботы", Гор Георгян (ТК "Ключ", Москва).
Лучшая информационная программа – "Вести. Тверь", Анастасия Налетова.
Лучший дебют в документальном кино – "Михаил Якушин. Первый среди первых", Илья Шелугоров (ФК Динамо-Москва").
Лучший репортаж – "Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова", Вероника Павлова (Чебоксары).
Короткометражный фильм – "Прогулка над бездной", Патимат Бурзиева (РГВК "Дагестан").
Спецноминации:
"Латвийские порты" Юлия Грабовская – "За спецрепортаж";
"228 | женщины", Анастасия Щербакова – "За новый взгляд на актуальные проблемы молодых";
"Даамдуу Live”, Назик Чоноева – "За оригинальное отображение национальных традиций и обычаев";
"Ржев. 500 дней в огне", Николай Ефимович – "За патриотическое воспитание".
Творческий индустриальный кластер Октава - РИА Новости, 1920, 21.07.2018
21 июля 2018, 08:00Культура
Заводы рабочим и хипстерам! Тульская "Октава" стала местом силы
 
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