https://ria.ru/20220721/tula-1804111206.html

В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность"

В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность" - РИА Новости, 21.07.2022

В Туле объявлены победители телеконкурса "Новая реальность"

В Туле, в креативном кластере "Октава", завершает свою работу Телекинофорум "Новая реальность". Уже объявлены имена победителей. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:14

2022-07-21T19:14

2022-07-21T19:35

культура

новости культуры

тула

тульский завод "октава"

форум

кино

стас намин

президентский фонд культурных инициатив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804058359_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_f99945a4d48fb889f580f6fef4a855fe.jpg

ТУЛА, 21 июл - РИА Новости. В Туле, в креативном кластере "Октава", завершает свою работу Телекинофорум "Новая реальность". Уже объявлены имена победителей.На международный конкурс съехались более ста журналистов и кинодокументалистов из семи стран.Организаторами нового фестиваля выступил Союз журналистов России в партнёрстве с Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей."Двадцать лет мы проводили форум под названием "Вместе" – в Ялте (название, кстати, отражало, в том числе, стремление Крыма вернуться в родную гавань). В этом году мы решили переформатировать фестиваль – по разным причинам. Там, в Ялте, была составляющая в виде художественных фильмов и телевизионных сериалов. А наша работа все же связана в большинстве своем с документальным кино, журналистикой, специальными репортажами, – рассказал РИА Новости Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. – Кроме того, в этом году проведение Телекинофорума "Вместе" было бы осложнено приостановкой авиасообщения с Симферополем.Вечером в четверг стали известны имена победителей. Гран-При получила работа Таисии Никитиной "Внутри снимка" (Саратов).Лучший документальный фильм – "Жесты", Василий Богданов (Москва).Лучшее журналистское расследование – "По следам скопинского маньяка", Ольга Журенкова (Телеканал "Россия").Лучшая операторская работа – "История с географией. Серые монастыри", Владислав Данилов (ТРК "НТК", Краснодар).Лучшее телеинтервью – "Моя история. Стас Намин", Дмитрий Кириллов (ОТР).Лучшая просветительская программа – "Футуграмма. Роботы", Гор Георгян (ТК "Ключ", Москва).Лучшая информационная программа – "Вести. Тверь", Анастасия Налетова.Лучший дебют в документальном кино – "Михаил Якушин. Первый среди первых", Илья Шелугоров (ФК Динамо-Москва").Лучший репортаж – "Дом с завитками: белочки и голуби Бородкова", Вероника Павлова (Чебоксары).Короткометражный фильм – "Прогулка над бездной", Патимат Бурзиева (РГВК "Дагестан").Спецноминации:"Латвийские порты" Юлия Грабовская – "За спецрепортаж";"228 | женщины", Анастасия Щербакова – "За новый взгляд на актуальные проблемы молодых";"Даамдуу Live”, Назик Чоноева – "За оригинальное отображение национальных традиций и обычаев";"Ржев. 500 дней в огне", Николай Ефимович – "За патриотическое воспитание".

https://ria.ru/20180721/1524994854.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

новости культуры, тула, тульский завод "октава", форум, кино, стас намин, президентский фонд культурных инициатив