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ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC - РИА Новости, 21.07.2022
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ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC
ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC - РИА Новости, 21.07.2022
ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC
Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в ЦБ РФ не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ сейчас не изучает, сообщили журналистам РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:38
2022-07-21T20:03
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в ЦБ РФ не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ сейчас не изучает, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc подписала соглашение о продаже своего российского подразделения "Эйч-эс-би-си банк" Экспобанку, сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя группы."По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает", - прокомментировали в ЦБ."Эйч-эс-би-си банк" работает в России с 1996 года, при этом еще в 2011 году он свернул розничный бизнес в стране. На начало 2022 года "Эйч-эс-би-си банк", согласно рейтингу РИА Новости, занимал 74-е место среди российских банков по размеру активов.Экспобанк является частным российским банком, который работает в корпоративном и розничном сегменте. Согласно рейтингу РИА Новости, он занимал на начало года 45-е место среди российских банков по размеру активов.
https://ria.ru/20220720/investory-1803863362.html
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экономика
19:38 21.07.2022 (обновлено: 20:03 21.07.2022)
 
ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC

ЦБ не получал ходатайства о приобретении российского бизнеса HSBC

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в ЦБ РФ не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ сейчас не изучает, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc подписала соглашение о продаже своего российского подразделения "Эйч-эс-би-си банк" Экспобанку, сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя группы.
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ЦБ предложил не продавать неквалифицированным инвесторам иностранные бумаги
"По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает", - прокомментировали в ЦБ.
"Эйч-эс-би-си банк" работает в России с 1996 года, при этом еще в 2011 году он свернул розничный бизнес в стране. На начало 2022 года "Эйч-эс-би-си банк", согласно рейтингу РИА Новости, занимал 74-е место среди российских банков по размеру активов.
Экспобанк является частным российским банком, который работает в корпоративном и розничном сегменте. Согласно рейтингу РИА Новости, он занимал на начало года 45-е место среди российских банков по размеру активов.
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