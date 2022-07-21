https://ria.ru/20220721/tsb-1804131343.html
ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC
ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC - РИА Новости, 21.07.2022
ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC
Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в ЦБ РФ не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ сейчас не изучает, сообщили журналистам РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:38
2022-07-21T19:38
2022-07-21T20:03
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в ЦБ РФ не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ сейчас не изучает, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc подписала соглашение о продаже своего российского подразделения "Эйч-эс-би-си банк" Экспобанку, сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя группы."По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает", - прокомментировали в ЦБ."Эйч-эс-би-си банк" работает в России с 1996 года, при этом еще в 2011 году он свернул розничный бизнес в стране. На начало 2022 года "Эйч-эс-би-си банк", согласно рейтингу РИА Новости, занимал 74-е место среди российских банков по размеру активов.Экспобанк является частным российским банком, который работает в корпоративном и розничном сегменте. Согласно рейтингу РИА Новости, он занимал на начало года 45-е место среди российских банков по размеру активов.
https://ria.ru/20220720/investory-1803863362.html
https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801970003.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_4809489fa6b3798d9a7b3e2abca3be2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
19:38 21.07.2022 (обновлено: 20:03 21.07.2022)
ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC
ЦБ не получал ходатайства о приобретении российского бизнеса HSBC
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в ЦБ РФ не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ сейчас не изучает, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc подписала соглашение о продаже своего российского подразделения "Эйч-эс-би-си банк" Экспобанку, сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя группы.
"По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает", - прокомментировали в ЦБ.
"Эйч-эс-би-си банк" работает в России с 1996 года, при этом еще в 2011 году он свернул розничный бизнес в стране. На начало 2022 года "Эйч-эс-би-си банк", согласно рейтингу РИА Новости, занимал 74-е место среди российских банков по размеру активов.
Экспобанк является частным российским банком, который работает в корпоративном и розничном сегменте. Согласно рейтингу РИА Новости, он занимал на начало года 45-е место среди российских банков по размеру активов.