https://ria.ru/20220721/tsb-1804131343.html

ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC

ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC - РИА Новости, 21.07.2022

ЦБ не получал ходатайства о покупке российского бизнеса HSBC

Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в ЦБ РФ не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ сейчас не изучает, сообщили журналистам РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:38

2022-07-21T19:38

2022-07-21T20:03

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в ЦБ РФ не поступали, возможность заключения такой сделки ЦБ сейчас не изучает, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc подписала соглашение о продаже своего российского подразделения "Эйч-эс-би-си банк" Экспобанку, сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя группы."По закону любая сделка по приобретению свыше 10% любой кредитной организации требует согласования с Банком России. Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC в Банк России не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает", - прокомментировали в ЦБ."Эйч-эс-би-си банк" работает в России с 1996 года, при этом еще в 2011 году он свернул розничный бизнес в стране. На начало 2022 года "Эйч-эс-би-си банк", согласно рейтингу РИА Новости, занимал 74-е место среди российских банков по размеру активов.Экспобанк является частным российским банком, который работает в корпоративном и розничном сегменте. Согласно рейтингу РИА Новости, он занимал на начало года 45-е место среди российских банков по размеру активов.

https://ria.ru/20220720/investory-1803863362.html

https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801970003.html

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экономика