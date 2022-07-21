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Высокий индекс цифровой трансформации получили более 20 городов Подмосковья
Высокий индекс цифровой трансформации получили более 20 городов Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2022
Высокий индекс цифровой трансформации получили более 20 городов Подмосковья
Минстрой РФ составил рейтинг цифровизации российских регионов за 2021 год. В список попали 24 подмосковных города. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:36
2022-07-21T16:36
2022-07-21T16:36
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минстрой РФ составил рейтинг цифровизации российских регионов за 2021 год. В список попали 24 подмосковных города. Об этом сообщил телеканал "360".Всего в проекте "Умный город" приняли участие 203 муниципалитета. Во время составления рейтинга эксперты обращали внимание на 47 показателей в десяти направлениях.Цель составления рейтинга – оценка эффективности цифровой трансформации российских городов. При этом важны не сами результаты, а изменения от года к году.Химкам досталось четвертое место в категории "Крупные города". Реутов, Королев, Орехово-Зуево, Одинцово, Раменское, Жуковский и Красногорск вошли в рейтинг категории "Большие города". А среди "Административных центров" лидирующие позиции заняли Наро-Фоминск, Дубна и Ивантеевка. При этом индекс Подмосковья составил 52,6 балла из 120. Такие цифры выше предыдущего показателя на 6%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Минстрой РФ составил рейтинг цифровизации российских регионов за 2021 год. В список попали 24 подмосковных города. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Всего в проекте "Умный город" приняли участие 203 муниципалитета. Во время составления рейтинга эксперты обращали внимание на 47 показателей в десяти направлениях.
Цель составления рейтинга – оценка эффективности цифровой трансформации российских городов. При этом важны не сами результаты, а изменения от года к году.
Химкам досталось четвертое место в категории "Крупные города". Реутов, Королев, Орехово-Зуево, Одинцово, Раменское, Жуковский и Красногорск вошли в рейтинг категории "Большие города". А среди "Административных центров" лидирующие позиции заняли Наро-Фоминск, Дубна и Ивантеевка. При этом индекс Подмосковья составил 52,6 балла из 120. Такие цифры выше предыдущего показателя на 6%.