https://ria.ru/20220721/toplivo-1804027352.html
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов - РИА Новости, 21.07.2022
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов
Проблем с накоплением в России всех видов топлива к осенне-зимнему периоду нет, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр энергетики... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:27
2022-07-21T14:27
2022-07-21T15:37
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
владимир путин
топливо
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проблем с накоплением в России всех видов топлива к осенне-зимнему периоду нет, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр энергетики Николай Шульгинов."У нас нет проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного. У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища", - сказал Шульгинов.При этом он отметил, что в настоящее время у ряда ГЭС наблюдаются проблемы по накоплению воды. Так, в нынешнем году очень низкая приточность на Саяно-Шушенской ГЭС, полезная емкость сейчас – где-то 61% от среднемноголетнего значения, и приточность в два раза ниже, рассказал Шульгинов."Такая же ситуация и по Вилюю, это приток Лены. И по Красноярской ГЭС", - отметил глава Минэнерго.В связи с этим министерство обеспечит дополнительный объем топлива на тепловых станциях, чтобы обеспечить снижение энергоотдачи ГЭС, заверил Шульгинов.
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, владимир путин, топливо
14:27 21.07.2022 (обновлено: 15:37 21.07.2022)
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов
Министр энергетики Шульгинов: в России нет проблем с накоплением топлива к зиме