Рейтинг@Mail.ru
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/toplivo-1804027352.html
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов - РИА Новости, 21.07.2022
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов
Проблем с накоплением в России всех видов топлива к осенне-зимнему периоду нет, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр энергетики... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:27
2022-07-21T15:37
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
владимир путин
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804028206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_4e8c48db43a3fa3cf38d77c13bb6ba11.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проблем с накоплением в России всех видов топлива к осенне-зимнему периоду нет, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр энергетики Николай Шульгинов."У нас нет проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного. У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища", - сказал Шульгинов.При этом он отметил, что в настоящее время у ряда ГЭС наблюдаются проблемы по накоплению воды. Так, в нынешнем году очень низкая приточность на Саяно-Шушенской ГЭС, полезная емкость сейчас – где-то 61% от среднемноголетнего значения, и приточность в два раза ниже, рассказал Шульгинов."Такая же ситуация и по Вилюю, это приток Лены. И по Красноярской ГЭС", - отметил глава Минэнерго.В связи с этим министерство обеспечит дополнительный объем топлива на тепловых станциях, чтобы обеспечить снижение энергоотдачи ГЭС, заверил Шульгинов.
https://ria.ru/20220721/toplivo-1804035552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804028206_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_9b7f15193d84533aa45398d166b774af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, владимир путин, топливо
14:27 21.07.2022 (обновлено: 15:37 21.07.2022)
 
В России нет проблем с накоплением топлива на зиму, заверил Шульгинов

Министр энергетики Шульгинов: в России нет проблем с накоплением топлива к зиме

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проблем с накоплением в России всех видов топлива к осенне-зимнему периоду нет, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр энергетики Николай Шульгинов.
"У нас нет проблем с накоплением всех видов топлива: резервного, основного, аварийного. У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища", - сказал Шульгинов.
При этом он отметил, что в настоящее время у ряда ГЭС наблюдаются проблемы по накоплению воды. Так, в нынешнем году очень низкая приточность на Саяно-Шушенской ГЭС, полезная емкость сейчас – где-то 61% от среднемноголетнего значения, и приточность в два раза ниже, рассказал Шульгинов.
"Такая же ситуация и по Вилюю, это приток Лены. И по Красноярской ГЭС", - отметил глава Минэнерго.
В связи с этим министерство обеспечит дополнительный объем топлива на тепловых станциях, чтобы обеспечить снижение энергоотдачи ГЭС, заверил Шульгинов.
Калининград - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
14:49
Минэнерго решило вопрос с обеспечением Калининграда топливом
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновВладимир ПутинТопливо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала