Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/teatr-1804102357.html
Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков
Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков - РИА Новости, 21.07.2022
Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков
Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила разработать методические рекомендации по созданию Социальных театров для подростков на базе учреждений культуры,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:57
2022-07-21T18:05
россия
московская область (подмосковье)
мария львова-белова
ксения мишонова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
театр
подростки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91368/85/913688564_0:74:3293:1926_1920x0_80_0_0_ec4badcb485c914feade582e7e828fee.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила разработать методические рекомендации по созданию Социальных театров для подростков на базе учреждений культуры, сообщается на сайте министерства."Минкультуры поддержит создание социальных театров на базе учреждений культуры. Сегодня договорились об этом на встрече с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и Уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой", - уточняется в сообщении.Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось одно из стратегических направлений деятельности института уполномоченных – программа "Подростки России". Она подразумевает создание и развитие в стране сети пространств для несовершеннолетних, где они могли бы встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой. Особый акцент будет сделан на подростках "группы риска".Отдельно участники встречи рассмотрели реализацию нацпроекта "Культура", в рамках которого создается новая инфраструктура и поддерживаются творческие проекты, а также обсудили вопросы обеспечения доступности культуры людям с ограниченными возможностями здоровья."За прошлый год реконструированы, переоснащены и обновлены 324 муниципальные библиотеки, установлено новое оборудование в 1067 кинозалах и 578 школах искусств. Эта работа проводится с учетом потребностей граждан с ОВЗ", - сказала Любимова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20220713/gitis-1802191167.html
https://ria.ru/20220630/teatr-1799089394.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91368/85/913688564_313:0:2980:2000_1920x0_80_0_0_b07ba1556f0fa5226818f4cc88463c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), мария львова-белова, ксения мишонова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, театр, подростки
17:57 21.07.2022 (обновлено: 18:05 21.07.2022)
 
Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков

Министерство культуры поддержит создание Социальных театров для подростков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДети на занятии в театральной студии
Дети на занятии в театральной студии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Дети на занятии в театральной студии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила разработать методические рекомендации по созданию Социальных театров для подростков на базе учреждений культуры, сообщается на сайте министерства.
"Минкультуры поддержит создание социальных театров на базе учреждений культуры. Сегодня договорились об этом на встрече с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и Уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой", - уточняется в сообщении.
Здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:18Культура
Выпускники ГИТИСа покажут семь спектаклей в русских театрах за рубежом
Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось одно из стратегических направлений деятельности института уполномоченных – программа "Подростки России". Она подразумевает создание и развитие в стране сети пространств для несовершеннолетних, где они могли бы встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой. Особый акцент будет сделан на подростках "группы риска".
Отдельно участники встречи рассмотрели реализацию нацпроекта "Культура", в рамках которого создается новая инфраструктура и поддерживаются творческие проекты, а также обсудили вопросы обеспечения доступности культуры людям с ограниченными возможностями здоровья.
"За прошлый год реконструированы, переоснащены и обновлены 324 муниципальные библиотеки, установлено новое оборудование в 1067 кинозалах и 578 школах искусств. Эта работа проводится с учетом потребностей граждан с ОВЗ", - сказала Любимова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
А потом идею крадут. Как подростку поставить в театре свой спектакль - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 12:00Бери и делай
"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакльСчитается, что стать театральным режиссером можно только в солидном возрасте и при наличии серьезного образования. Как в мир театра попасть подросткам, где найти деньги на постановку спектакля и почему полезно вести социальные сети.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Мария Львова-БеловаКсения МишоноваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)КультураТеатрПодростки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала