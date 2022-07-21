https://ria.ru/20220721/teatr-1804102357.html

Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков

Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков - РИА Новости, 21.07.2022

Минкультуры поддержит создание социальных театров для подростков

Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила разработать методические рекомендации по созданию Социальных театров для подростков на базе учреждений культуры,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:57

2022-07-21T17:57

2022-07-21T18:05

россия

московская область (подмосковье)

мария львова-белова

ксения мишонова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

театр

подростки

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила разработать методические рекомендации по созданию Социальных театров для подростков на базе учреждений культуры, сообщается на сайте министерства."Минкультуры поддержит создание социальных театров на базе учреждений культуры. Сегодня договорились об этом на встрече с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и Уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой", - уточняется в сообщении.Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось одно из стратегических направлений деятельности института уполномоченных – программа "Подростки России". Она подразумевает создание и развитие в стране сети пространств для несовершеннолетних, где они могли бы встречаться в неформальной обстановке и проводить свободное время с пользой. Особый акцент будет сделан на подростках "группы риска".Отдельно участники встречи рассмотрели реализацию нацпроекта "Культура", в рамках которого создается новая инфраструктура и поддерживаются творческие проекты, а также обсудили вопросы обеспечения доступности культуры людям с ограниченными возможностями здоровья."За прошлый год реконструированы, переоснащены и обновлены 324 муниципальные библиотеки, установлено новое оборудование в 1067 кинозалах и 578 школах искусств. Эта работа проводится с учетом потребностей граждан с ОВЗ", - сказала Любимова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20220713/gitis-1802191167.html

https://ria.ru/20220630/teatr-1799089394.html

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россия, московская область (подмосковье), мария львова-белова, ксения мишонова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, театр, подростки