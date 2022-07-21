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В Канаде пожаловались на страдания из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 21.07.2022
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В Канаде пожаловались на страдания из-за антироссийских санкций
В Канаде пожаловались на страдания из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 21.07.2022
В Канаде пожаловались на страдания из-за антироссийских санкций
Канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт российских удобрений, сообщает издание Le Devoir. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T02:31
2022-07-21T02:31
в мире
канада
владимир путин
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт российских удобрений, сообщает издание Le Devoir.Как отметил председатель ассоциации производителей зерна Квебека Кристиан Овербек, введенные в марте этого года пошлины усугубляют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые ранее столкнулись с ростом затрат на топливо и технику. "Нет необходимости страдать от этого дополнительного налога. Стоимость товаров первой необходимости и так удвоилась или даже утроилась по сравнению с 2021 годом", — пожаловался Овербек.По оценкам агропромышленного объединения, в которое вошли ассоциации производителей зерна из провинций Квебек, Онтарио и Атлантическая Канада, в три региона страны из России импортируется около 660—680 тысяч тонн азотных удобрений, что составляет от 85% до 90% всех используемых удобрений этого вида."Это влечет за собой значительные дополнительные расходы для фермеров. Мы запрашиваем поддержку у федерального правительства, чтобы оно компенсировало сельхозпроизводителям ущерб, связанный с этими пошлинами", — заявил председатель правления кооперативной группы Sollio Гислен Жерве.По его словам, таможенные пошлины обойдутся его компании в 10—15 тысяч долларов дополнительных расходов, а для всех производителей группы Sollio — в 30 миллионов долларов. "Если сложить рост цен на удобрения и пошлины, мы можем говорить о возможном повышении цен в два-три раза", — подчеркнул Жерве.При этом сотрудник факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета Лаваля Морис Дойон указал, что Канада является крупным производителем калия, однако импортирует большое количество азотных удобрений из России и с Украины. "Мы оказались в более сложной ситуации с точки зрения того, что доступно нашим фермерам", — констатировал он. При этом специалист добавил, что поиск других поставщиков не принес бы большой пользы производителям зерна, так как цены определяются мировым рынком.Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Москвы ряд жестких санкций. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803794229.html
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в мире, канада, владимир путин, санкции в отношении россии, россия
02:31 21.07.2022
 
В Канаде пожаловались на страдания из-за антироссийских санкций

Канадские фермеры пострадали из-за решения Оттавы ввести пошлины на российские удобрения

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФермеры
Фермеры - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фермеры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт российских удобрений, сообщает издание Le Devoir.
Как отметил председатель ассоциации производителей зерна Квебека Кристиан Овербек, введенные в марте этого года пошлины усугубляют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые ранее столкнулись с ростом затрат на топливо и технику. "Нет необходимости страдать от этого дополнительного налога. Стоимость товаров первой необходимости и так удвоилась или даже утроилась по сравнению с 2021 годом", — пожаловался Овербек.
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По оценкам агропромышленного объединения, в которое вошли ассоциации производителей зерна из провинций Квебек, Онтарио и Атлантическая Канада, в три региона страны из России импортируется около 660—680 тысяч тонн азотных удобрений, что составляет от 85% до 90% всех используемых удобрений этого вида.
"Это влечет за собой значительные дополнительные расходы для фермеров. Мы запрашиваем поддержку у федерального правительства, чтобы оно компенсировало сельхозпроизводителям ущерб, связанный с этими пошлинами", — заявил председатель правления кооперативной группы Sollio Гислен Жерве.
По его словам, таможенные пошлины обойдутся его компании в 10—15 тысяч долларов дополнительных расходов, а для всех производителей группы Sollio — в 30 миллионов долларов. "Если сложить рост цен на удобрения и пошлины, мы можем говорить о возможном повышении цен в два-три раза", — подчеркнул Жерве.
При этом сотрудник факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета Лаваля Морис Дойон указал, что Канада является крупным производителем калия, однако импортирует большое количество азотных удобрений из России и с Украины. "Мы оказались в более сложной ситуации с точки зрения того, что доступно нашим фермерам", — констатировал он. При этом специалист добавил, что поиск других поставщиков не принес бы большой пользы производителям зерна, так как цены определяются мировым рынком.
Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Москвы ряд жестких санкций. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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