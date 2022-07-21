https://ria.ru/20220721/stavka-1804048167.html

ЕЦБ впервые с 2011 года повысил базовую ставку

ЕЦБ впервые с 2011 года повысил базовую ставку - РИА Новости, 21.07.2022

ЕЦБ впервые с 2011 года повысил базовую ставку

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысил три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года, сообщил регулятор. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:22

2022-07-21T15:22

2022-07-21T16:13

экономика

ецб

европа

европейский центральный банк

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысил три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года, сообщил регулятор."Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля 2022 года", — говорится в заявлении.Совет управляющих продолжит полностью реинвестировать основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках APP. Отмечается, что это будет происходить в течение длительного времени после даты, когда он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ, и до тех пор, пока это необходимо для поддержания достаточных условий ликвидности и соответствующей денежно-кредитной политики.Регулятор также уточнил, что Совет управляющих планирует реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы PEPP, как минимум, до конца 2024 года.Дальнейший курс процентной ставки по-прежнему будет зависеть от данных и способствовать достижению целевого показателя инфляции в два процента в среднесрочной перспективе, говорится в релизе.Помимо этого ЕЦБ утвердил новый инструмент Transmission Protection Instrument (TPI), который дополнит существующий инструментарий. Его могут применить для противодействия "необоснованной, беспорядочной динамике рынка".По мнению Совета управляющих, создание TPI обеспечит беспрепятственную передачу курса денежно-кредитной политики во все страны зоны евро.

https://ria.ru/20220615/stavka-1795603621.html

https://ria.ru/20220527/lagard-1791054538.html

https://ria.ru/20220617/stavka-1796172048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ецб, европа, европейский центральный банк