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Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
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Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе
Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе - РИА Новости, 21.07.2022
Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе
Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, сообщает в четверг агентство Anadolu. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:36
2022-07-21T13:36
туризм
шарль де голль
стамбул
европа
евроконтроль
новости - туризм
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аэропорт
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СТАМБУЛ, 21 июл — РИА Новости. Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, сообщает в четверг агентство Anadolu."После эпидемии пассажиропоток воздушной гавани продолжает быстро расти. Согласно всестороннему оценочному отчету Евроконтроля от 13—19 июля, Стамбул обогнал даже парижский Шарль де Голль и амстердамский Схипхол", — пишет издание.Уточняется, что ежедневно аэропорт Стамбула обслуживает в среднем 1333 рейса."Он стал восьмым по загруженности в мире, — отмечает издание. — Турция занимает шестое место среди стран с самым высоким объемом перевозок в Европе, совершая в среднем 3526 рейсов в день".
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шарль де голль, стамбул, европа, евроконтроль, новости - туризм, туризм, аэропорт, пассажиры, турция, париж, амстердам
13:36 21.07.2022
 
Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе

Anadolu: международный аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул
Самолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТАМБУЛ, 21 июл — РИА Новости. Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, сообщает в четверг агентство Anadolu.
"После эпидемии пассажиропоток воздушной гавани продолжает быстро расти. Согласно всестороннему оценочному отчету Евроконтроля от 13—19 июля, Стамбул обогнал даже парижский Шарль де Голль и амстердамский Схипхол", — пишет издание.
Уточняется, что ежедневно аэропорт Стамбула обслуживает в среднем 1333 рейса.
"Он стал восьмым по загруженности в мире, — отмечает издание. — Турция занимает шестое место среди стран с самым высоким объемом перевозок в Европе, совершая в среднем 3526 рейсов в день".
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ТуризмШарль де ГолльСтамбулЕвропаЕвроконтрольНовости - ТуризмТуризмАэропортпассажирыТурцияПарижАмстердам
 
 
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