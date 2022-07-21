https://ria.ru/20220721/stambul-1804001947.html
Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе
Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе - РИА Новости, 21.07.2022
Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе
Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, сообщает в четверг агентство Anadolu. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:36
2022-07-21T13:36
2022-07-21T13:36
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СТАМБУЛ, 21 июл — РИА Новости. Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, сообщает в четверг агентство Anadolu."После эпидемии пассажиропоток воздушной гавани продолжает быстро расти. Согласно всестороннему оценочному отчету Евроконтроля от 13—19 июля, Стамбул обогнал даже парижский Шарль де Голль и амстердамский Схипхол", — пишет издание.Уточняется, что ежедневно аэропорт Стамбула обслуживает в среднем 1333 рейса."Он стал восьмым по загруженности в мире, — отмечает издание. — Турция занимает шестое место среди стран с самым высоким объемом перевозок в Европе, совершая в среднем 3526 рейсов в день".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарль де голль, стамбул, европа, евроконтроль, новости - туризм, туризм, аэропорт, пассажиры, турция, париж, амстердам
Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе
Anadolu: международный аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе
СТАМБУЛ, 21 июл — РИА Новости. Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, сообщает в четверг агентство Anadolu.
"После эпидемии пассажиропоток воздушной гавани продолжает быстро расти. Согласно всестороннему оценочному отчету Евроконтроля от 13—19 июля, Стамбул обогнал даже парижский Шарль де Голль и амстердамский Схипхол", — пишет издание.
Уточняется, что ежедневно аэропорт Стамбула обслуживает в среднем 1333 рейса.
"Он стал восьмым по загруженности в мире, — отмечает издание. — Турция занимает шестое место среди стран с самым высоким объемом перевозок в Европе, совершая в среднем 3526 рейсов в день".