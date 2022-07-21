https://ria.ru/20220721/stambul-1804001947.html

Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе

Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе - РИА Новости, 21.07.2022

Аэропорт Стамбула признали самым загруженным в Европе

Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, сообщает в четверг агентство Anadolu. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:36

2022-07-21T13:36

2022-07-21T13:36

туризм

шарль де голль

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СТАМБУЛ, 21 июл — РИА Новости. Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, сообщает в четверг агентство Anadolu."После эпидемии пассажиропоток воздушной гавани продолжает быстро расти. Согласно всестороннему оценочному отчету Евроконтроля от 13—19 июля, Стамбул обогнал даже парижский Шарль де Голль и амстердамский Схипхол", — пишет издание.Уточняется, что ежедневно аэропорт Стамбула обслуживает в среднем 1333 рейса."Он стал восьмым по загруженности в мире, — отмечает издание. — Турция занимает шестое место среди стран с самым высоким объемом перевозок в Европе, совершая в среднем 3526 рейсов в день".

https://ria.ru/20220721/nalchik-1803830444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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