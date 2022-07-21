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В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника

В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника - РИА Новости, 21.07.2022

В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг приостановило прием и отправку рейсов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из-за... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:12

2022-07-21T21:12

2022-07-21T21:45

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг приостановило прием и отправку рейсов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из-за замеченного поблизости беспилотного летательного аппарата, говорится в распространенном уведомлении регулятора.Как сообщили в FAA, летающий беспилотник был обнаружен вблизи одной из взлетно-посадочных полос, о чем ведомство незамедлительно проинформировало правоохранительные органы. В отдельно опубликованном впоследствии заявлении регулятора говорится, что к настоящему времени работа аэропорта возобновлена, однако "некоторые задержки" рейсов по-прежнему не исключаются.Кому именно принадлежит летательный аппарат, не уточняется.

https://ria.ru/20220721/bezrabotitsa-1804057295.html

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в мире, космос - риа наука, faa