https://ria.ru/20220721/ssha-1804144443.html
В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника
В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника - РИА Новости, 21.07.2022
В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг приостановило прием и отправку рейсов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из-за... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:12
2022-07-21T21:12
2022-07-21T21:45
в мире
космос - риа наука
faa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270669_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4570b6ebad246040fe359b52fd849286.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг приостановило прием и отправку рейсов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из-за замеченного поблизости беспилотного летательного аппарата, говорится в распространенном уведомлении регулятора.Как сообщили в FAA, летающий беспилотник был обнаружен вблизи одной из взлетно-посадочных полос, о чем ведомство незамедлительно проинформировало правоохранительные органы. В отдельно опубликованном впоследствии заявлении регулятора говорится, что к настоящему времени работа аэропорта возобновлена, однако "некоторые задержки" рейсов по-прежнему не исключаются.Кому именно принадлежит летательный аппарат, не уточняется.
https://ria.ru/20220721/bezrabotitsa-1804057295.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270669_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_a067f42245b5ab8e0b704841c82a6081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, faa
21:12 21.07.2022 (обновлено: 21:45 21.07.2022)
В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника
В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника