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В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника - РИА Новости, 21.07.2022
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В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника
В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника - РИА Новости, 21.07.2022
В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг приостановило прием и отправку рейсов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из-за... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:12
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг приостановило прием и отправку рейсов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из-за замеченного поблизости беспилотного летательного аппарата, говорится в распространенном уведомлении регулятора.Как сообщили в FAA, летающий беспилотник был обнаружен вблизи одной из взлетно-посадочных полос, о чем ведомство незамедлительно проинформировало правоохранительные органы. В отдельно опубликованном впоследствии заявлении регулятора говорится, что к настоящему времени работа аэропорта возобновлена, однако "некоторые задержки" рейсов по-прежнему не исключаются.Кому именно принадлежит летательный аппарат, не уточняется.
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в мире, космос - риа наука, faa
21:12 21.07.2022 (обновлено: 21:45 21.07.2022)
 
В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника

В США приостановили рейсы в вашингтонском аэропорту из-за беспилотника

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет МС-21-310
Самолет МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет МС-21-310. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг приостановило прием и отправку рейсов в столичном аэропорту имени Рональда Рейгана из-за замеченного поблизости беспилотного летательного аппарата, говорится в распространенном уведомлении регулятора.
Как сообщили в FAA, летающий беспилотник был обнаружен вблизи одной из взлетно-посадочных полос, о чем ведомство незамедлительно проинформировало правоохранительные органы. В отдельно опубликованном впоследствии заявлении регулятора говорится, что к настоящему времени работа аэропорта возобновлена, однако "некоторые задержки" рейсов по-прежнему не исключаются.
Кому именно принадлежит летательный аппарат, не уточняется.
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