https://ria.ru/20220721/ssha-1804139126.html
В США зафиксировали первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом
В США зафиксировали первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом - РИА Новости, 21.07.2022
В США зафиксировали первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом
Первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом зафиксирован в США, сообщили в четверг департаменты здравоохранения штата Нью-Йорк и округа Рокленд, где и... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:32
2022-07-21T20:32
2022-07-21T20:47
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом зафиксирован в США, сообщили в четверг департаменты здравоохранения штата Нью-Йорк и округа Рокленд, где и была выявлена инфекция у местного жителя.Власти также призвали врачей и госслужащих штата и округа с повышенным вниманием следить за возможными новыми случаями заражения.Местные власти рекомендуют всем гражданам, которые не вакцинированы от полиомиелита, получить вакцину или бустерную дозу препарата.Полиомиелит - спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.На данный момент не существует лекарства против полиомиелита, но болезнь можно предотвратить при помощи вакцинации.
https://ria.ru/20220622/britaniya-1797384228.html
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сша, в мире, здоровье - общество
20:32 21.07.2022 (обновлено: 20:47 21.07.2022)
В США зафиксировали первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом
В США зафиксировали первый за 43 года случай заражения полиомиелитом
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом зафиксирован в США, сообщили в четверг департаменты здравоохранения штата Нью-Йорк и округа Рокленд, где и была выявлена инфекция у местного жителя.
Власти также призвали врачей и госслужащих штата и округа с повышенным вниманием следить за возможными новыми случаями заражения.
Местные власти рекомендуют всем гражданам, которые не вакцинированы от полиомиелита, получить вакцину или бустерную дозу препарата.
Полиомиелит - спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.
На данный момент не существует лекарства против полиомиелита, но болезнь можно предотвратить при помощи вакцинации.