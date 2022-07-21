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Конгресс раскритиковал Минторг США из-за влияния IT-компаний на госполитику - РИА Новости, 21.07.2022
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Конгресс раскритиковал Минторг США из-за влияния IT-компаний на госполитику
Конгресс раскритиковал Минторг США из-за влияния IT-компаний на госполитику - РИА Новости, 21.07.2022
Конгресс раскритиковал Минторг США из-за влияния IT-компаний на госполитику
Члены американского конгресса подвергли критике министра торговли США Джину Раймондо из-за чрезмерного влияния технологических компаний на государственную... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:33
2022-07-21T19:39
технологии
элизабет уоррен
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Члены американского конгресса подвергли критике министра торговли США Джину Раймондо из-за чрезмерного влияния технологических компаний на государственную политику в стране, сообщил в четверг Блумберг.“Засилие выходцев из технологических компаний внутри министерства вызывает сомнения в том, что нужды потребителей, рабочих и малого бизнеса ставятся выше приоритетов технологических гигантов”, - указали в совместном письме сенатор Элизабет Уоррен и член палаты представителей Прамила Джайапал.По оценке конгрессменов, значительное влияние лоббизма на американский минторг вызывает вопрос в способности Раймондо избегать конфликта интересов. Уоррен и Джайапал призвали министра к повышению этических стандартов и борьбе с коррупцией в её ведомстве.“Разочаровывает то, что вы предпочитаете не делать этого”, - добавили авторы письма.Издание также сообщает, что за первое полугодие 2022 года расходы крупнейших американских технологических корпораций, включая Amazon.com, Apple, Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet (материнская компания Google) на кампании по лоббированию своих интересов выросли на 15% в годовом выражении и превысили 35 миллионов долларов. Отдельно за второй квартал текущего года траты IT-корпораций превысили 17 миллионов долларов, обогнав расходы крупнейших фармацевтических гигантов, которые традиционно считаются одними из лидеров по расходам на лоббизм в США.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, элизабет уоррен, сша, россия, apple, google
19:33 21.07.2022 (обновлено: 19:39 21.07.2022)
 
Конгресс раскритиковал Минторг США из-за влияния IT-компаний на госполитику

Блумберг: конгресс раскритиковал Минторг США из-за влияния IT-компаний на госполитику

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Члены американского конгресса подвергли критике министра торговли США Джину Раймондо из-за чрезмерного влияния технологических компаний на государственную политику в стране, сообщил в четверг Блумберг.
“Засилие выходцев из технологических компаний внутри министерства вызывает сомнения в том, что нужды потребителей, рабочих и малого бизнеса ставятся выше приоритетов технологических гигантов”, - указали в совместном письме сенатор Элизабет Уоррен и член палаты представителей Прамила Джайапал.
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По оценке конгрессменов, значительное влияние лоббизма на американский минторг вызывает вопрос в способности Раймондо избегать конфликта интересов. Уоррен и Джайапал призвали министра к повышению этических стандартов и борьбе с коррупцией в её ведомстве.
“Разочаровывает то, что вы предпочитаете не делать этого”, - добавили авторы письма.
Издание также сообщает, что за первое полугодие 2022 года расходы крупнейших американских технологических корпораций, включая Amazon.com, Apple, Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet (материнская компания Google) на кампании по лоббированию своих интересов выросли на 15% в годовом выражении и превысили 35 миллионов долларов. Отдельно за второй квартал текущего года траты IT-корпораций превысили 17 миллионов долларов, обогнав расходы крупнейших фармацевтических гигантов, которые традиционно считаются одними из лидеров по расходам на лоббизм в США.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ТехнологииЭлизабет УорренСШАРоссияAppleGoogle
 
 
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