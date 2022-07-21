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Сенаторы США предложили легализовать марихуану во всей стране
Сенаторы США предложили легализовать марихуану во всей стране - РИА Новости, 21.07.2022
Сенаторы США предложили легализовать марихуану во всей стране
Норма о легализации марихуаны в США передана на рассмотрение сената, сообщил лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:49
2022-07-21T18:49
2022-07-21T18:49
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Норма о легализации марихуаны в США передана на рассмотрение сената, сообщил лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер."Пришло время положить конец федеральному запрету на каннабис, и это лучший рамочный законопроект для обновления законодательства и отмены десятилетий вреда, понесенного в результате войны с наркотиками", - заявил Шумер, представляя законопроект.Нормой предлагается исключить марихуану из списка веществ, контролем оборота которых занимаются регулирующие органы, и уполномочить штаты регулировать ее легальное использование, добавил Шумер. Закон также позволит осужденным за ненасильственные преступления, связанные с оборотом каннабиса, добиться снятия судимости, отметил он.В апреле легализацию марихуаны одобрила палата представителей. Для принятия закона сенатом необходимы не менее 60 из 100 голосов законодателей. В случае успеха акт передадут на подпись президенту США. На данный момент рекреационное использование марихуаны разрешено в 19 штатах, округе Колумбия и на острове Гуам. В России марихуана и ее производные включены в список запрещенных наркотических и психотропных веществ, ее оборот карается согласно уголовному кодексу.
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в мире, сша, колумбия, гуам
Сенаторы США предложили легализовать марихуану во всей стране
Лидер демократического большинства Шумер: сенаторы США предложили легализовать марихуану
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Норма о легализации марихуаны в США передана на рассмотрение сената, сообщил лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер.
"Пришло время положить конец федеральному запрету на каннабис, и это лучший рамочный законопроект для обновления законодательства и отмены десятилетий вреда, понесенного в результате войны с наркотиками", - заявил Шумер, представляя законопроект.
Нормой предлагается исключить марихуану из списка веществ, контролем оборота которых занимаются регулирующие органы, и уполномочить штаты регулировать ее легальное использование, добавил Шумер. Закон также позволит осужденным за ненасильственные преступления, связанные с оборотом каннабиса, добиться снятия судимости, отметил он.
В апреле легализацию марихуаны одобрила палата представителей. Для принятия закона сенатом необходимы не менее 60 из 100 голосов законодателей. В случае успеха акт передадут на подпись президенту США
. На данный момент рекреационное использование марихуаны разрешено в 19 штатах, округе Колумбия
и на острове Гуам
. В России
марихуана и ее производные включены в список запрещенных наркотических и психотропных веществ, ее оборот карается согласно уголовному кодексу.