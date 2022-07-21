https://ria.ru/20220721/ssha-1804081277.html

О'Брайен займется просвещением американцев насчет "угрозы" КНР

О'Брайен займется просвещением американцев насчет "угрозы" КНР - РИА Новости, 21.07.2022

О'Брайен займется просвещением американцев насчет "угрозы" КНР

Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, работавший в администрации бывшего президента Дональда Трампа с 2019 по 2021 годы,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:59

2022-07-21T16:59

2022-07-21T17:02

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, работавший в администрации бывшего президента Дональда Трампа с 2019 по 2021 годы, назначен на должность председателя совета директоров Фонда Ричарда Никсона, где займется просветительской деятельностью в США об угрозах со стороны Китая, сообщил он в интервью Fox News."Спустя 50 лет после поездок (экс-президента США Ричарда Никсона) в Китай и Россию, его внешняя политика представляет тот абсолютный пример стратегического мышления, которым снова должна руководствоваться Америка", - добавил он.О'Брайен также отметил, что в отличие от времен Никсона, когда американские власти надеялись на переход Китая к более демократической и либеральной политике, сегодня КНР становится все более деспотичным и авторитарным государством."Они хотят стать главной суперсилой в мире, чтобы все остальные им преклонялись", - заявил он.Фонд Ричарда Никсона является неправительственной организацией, которая занимается благотворительной и образовательной деятельностью в США.

https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html

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в мире, сша, россия, китай, ричард никсон