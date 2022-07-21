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О'Брайен займется просвещением американцев насчет "угрозы" КНР - РИА Новости, 21.07.2022
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О'Брайен займется просвещением американцев насчет "угрозы" КНР
О'Брайен займется просвещением американцев насчет "угрозы" КНР - РИА Новости, 21.07.2022
О'Брайен займется просвещением американцев насчет "угрозы" КНР
Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, работавший в администрации бывшего президента Дональда Трампа с 2019 по 2021 годы,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:59
2022-07-21T17:02
в мире
сша
россия
китай
ричард никсон
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, работавший в администрации бывшего президента Дональда Трампа с 2019 по 2021 годы, назначен на должность председателя совета директоров Фонда Ричарда Никсона, где займется просветительской деятельностью в США об угрозах со стороны Китая, сообщил он в интервью Fox News."Спустя 50 лет после поездок (экс-президента США Ричарда Никсона) в Китай и Россию, его внешняя политика представляет тот абсолютный пример стратегического мышления, которым снова должна руководствоваться Америка", - добавил он.О'Брайен также отметил, что в отличие от времен Никсона, когда американские власти надеялись на переход Китая к более демократической и либеральной политике, сегодня КНР становится все более деспотичным и авторитарным государством."Они хотят стать главной суперсилой в мире, чтобы все остальные им преклонялись", - заявил он.Фонд Ричарда Никсона является неправительственной организацией, которая занимается благотворительной и образовательной деятельностью в США.
https://ria.ru/20220720/reshenie-1803792316.html
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в мире, сша, россия, китай, ричард никсон
16:59 21.07.2022 (обновлено: 17:02 21.07.2022)
 
О'Брайен займется просвещением американцев насчет "угрозы" КНР

Экс-советник по нацбезопасности О'Брайен займется просвещением в США насчет "угрозы" КНР

© РИА Новости / Михаил ТургиевЭкс-советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Экс-советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Экс-советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, работавший в администрации бывшего президента Дональда Трампа с 2019 по 2021 годы, назначен на должность председателя совета директоров Фонда Ричарда Никсона, где займется просветительской деятельностью в США об угрозах со стороны Китая, сообщил он в интервью Fox News.
"Мы должны дать американскому народу знание о той угрозе, с которой сталкиваемся в соперничестве с Китаем, и объяснить всю смертельную серьезность этой угрозы для нашего образа жизни", - заявил О'Брайен.
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"Спустя 50 лет после поездок (экс-президента США Ричарда Никсона) в Китай и Россию, его внешняя политика представляет тот абсолютный пример стратегического мышления, которым снова должна руководствоваться Америка", - добавил он.
О'Брайен также отметил, что в отличие от времен Никсона, когда американские власти надеялись на переход Китая к более демократической и либеральной политике, сегодня КНР становится все более деспотичным и авторитарным государством.
"Они хотят стать главной суперсилой в мире, чтобы все остальные им преклонялись", - заявил он.
Фонд Ричарда Никсона является неправительственной организацией, которая занимается благотворительной и образовательной деятельностью в США.
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