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СМИ: Пелоси призвала Блинкена признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 21.07.2022
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СМИ: Пелоси призвала Блинкена признать Россию "спонсором терроризма"
СМИ: Пелоси призвала Блинкена признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 21.07.2022
СМИ: Пелоси призвала Блинкена признать Россию "спонсором терроризма"
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран — спонсоров... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T07:10
2022-07-21T10:47
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе.По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепартамента."Очевидно, что принятие конгрессом закона — это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес", — приводит газета слова неназванного сотрудника конгресса.Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в апреле заявлял, что Штаты изучают возможность включения России в список "пособников террористов". В Москве эти заявления из Вашингтона назвали "пропагандистским ходом" и обещали не оставить такие меры без ответа.С подобным призывом обращался к США и Владимир Зеленский. При этом президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявлял, что отказался признать Россию страной — спонсором терроризма, потому что "это не методика Франции". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя этот призыв Зеленского, сообщал, что подобные решения не находятся в компетенции генсека.
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в мире, россия, сша
07:10 21.07.2022 (обновлено: 10:47 21.07.2022)
 
СМИ: Пелоси призвала Блинкена признать Россию "спонсором терроризма"

Politico узнал о готовности конгресса в обход Госдепа признать Россию спонсором терроризма

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что конгресс сам внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Пелоси обратилась к <...> Блинкену с посланием: признайте Россию страной — спонсором терроризма, в противном случае это сделает конгресс", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе.
По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепартамента.
"Очевидно, что принятие конгрессом закона — это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес", — приводит газета слова неназванного сотрудника конгресса.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в апреле заявлял, что Штаты изучают возможность включения России в список "пособников террористов". В Москве эти заявления из Вашингтона назвали "пропагандистским ходом" и обещали не оставить такие меры без ответа.
С подобным призывом обращался к США и Владимир Зеленский. При этом президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявлял, что отказался признать Россию страной — спонсором терроризма, потому что "это не методика Франции". Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя этот призыв Зеленского, сообщал, что подобные решения не находятся в компетенции генсека.
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