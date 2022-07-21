https://ria.ru/20220721/spros-1804020616.html
Правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары
Правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары - РИА Новости, 21.07.2022
Правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары
Правительство РФ для поддержки российских компаний готово стимулировать внутренний спрос на социально значимые товары отечественного производства, в том числе... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:15
2022-07-21T14:15
2022-07-21T14:21
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ikea international group
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ИЖЕВСК, 21 июл – РИА Новости. Правительство РФ для поддержки российских компаний готово стимулировать внутренний спрос на социально значимые товары отечественного производства, в том числе на детские товары, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Во время осмотра им выставки промышленных предприятий Удмуртии к премьеру с просьбой поддержать спрос на социально значимые товары обратился гендиректор одного из местных производителей товаров для детей и корпусной мебели АО "Воткинская промышленная компания" Евгений Кривошеин. Он посетовал, что вся продукция его компании сейчас находится под санкциями. "Скажите, пожалуйста, правительство, Минпромторг РФ прорабатывают ли сейчас какие-то меры поддержки, чтобы стимулировать спрос?" - спросил он."Специальные инструменты, которые есть в Минпромторге, пожалуйста, сюда: я думаю, что можно и по НИОКРам поработать, и по первым партиям, и по скидкам на приобретение. И конечно, гарантированный спрос - то, что вам нужно, это в первую очередь формализация всех на сегодняшний день элементов, которые есть для, в частности, детей, для промышленности, которая так или иначе может что-то произвести и заполнить вакуум", - добавил премьер министр.Кривошеин отметил, что ранее до 50% продукции удмуртского предприятия поставлялось на экспорт, в настоящее время поставки переориентированы на внутренний рынок для замещения продукции компаний, уходящих с российского рынка. В частности, по его словам, часть продукции "Воткинской промышленной компании" аналогична товарам IKEA.
https://ria.ru/20220721/rossiya-1804010997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ikea international group
14:15 21.07.2022 (обновлено: 14:21 21.07.2022)
Правительство готово стимулировать спрос на отечественные товары
Мишустин: правительство готово стимулировать спрос на товары отечественного производства
ИЖЕВСК, 21 июл – РИА Новости. Правительство РФ для поддержки российских компаний готово стимулировать внутренний спрос на социально значимые товары отечественного производства, в том числе на детские товары, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во время осмотра им выставки промышленных предприятий Удмуртии к премьеру с просьбой поддержать спрос на социально значимые товары обратился гендиректор одного из местных производителей товаров для детей и корпусной мебели АО "Воткинская промышленная компания" Евгений Кривошеин. Он посетовал, что вся продукция его компании сейчас находится под санкциями. "Скажите, пожалуйста, правительство, Минпромторг РФ
прорабатывают ли сейчас какие-то меры поддержки, чтобы стимулировать спрос?" - спросил он.
"Конечно", - ответил Мишустин. "Уже, во-первых, сделана "дорожная карта" по тому, какие виды продукции для детей, для потребления детьми будут так или иначе гарантировано закупаться. У нас по объемам, в том числе и реализации, существуют такие карты", - добавил премьер.
"Специальные инструменты, которые есть в Минпромторге, пожалуйста, сюда: я думаю, что можно и по НИОКРам поработать, и по первым партиям, и по скидкам на приобретение. И конечно, гарантированный спрос - то, что вам нужно, это в первую очередь формализация всех на сегодняшний день элементов, которые есть для, в частности, детей, для промышленности, которая так или иначе может что-то произвести и заполнить вакуум", - добавил премьер министр.
Кривошеин отметил, что ранее до 50% продукции удмуртского предприятия поставлялось на экспорт, в настоящее время поставки переориентированы на внутренний рынок для замещения продукции компаний, уходящих с российского рынка. В частности, по его словам, часть продукции "Воткинской промышленной компании" аналогична товарам IKEA
.