https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804140156.html

Лукашенко прокомментировал спецоперацию на Украине

Лукашенко прокомментировал спецоперацию на Украине - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко прокомментировал спецоперацию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Киев выполнял минские соглашения по урегулированию в Донбассе, не было бы военной спецоперации РФ,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:39

2022-07-21T20:39

2022-07-21T20:39

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Киев выполнял минские соглашения по урегулированию в Донбассе, не было бы военной спецоперации РФ, а Луганск и Донецк были бы в составе Украины."И если бы этот договор украинскими властями был бы исполнен, сегодня не было бы войны. И, может быть, даже Донбасс и Луганск уже были бы в составе Украины. А я уверен, что были бы", - сказал Лукашенко в интервью Франс ПрессЛукашенко отметил, что на Россию возлагают всю вину за случившееся на Украине, что именно она первой начала военные действия. Но, по словам белорусского лидера, это вырвано из контекста.Он также заявил, что евромайдан финансировали американцы. "Вы, как всегда, бежали следом за американцами. Это уже доказано. Вы свергли тогда действующего президента. Вы были сторонниками этого государственного переворота, привели к власти своих людей. И пошла чехарда. Разыграли выборы. Оттуда все началось", - подчеркнул Лукашенко. Он подчеркнул, что все эти годы Запад искусственно нагнетал ситуацию, цель была начать войну против России с территории Украины.Лукашенко также не согласился с обвинениями в адрес Минска за поддержку российской спецоперации. "Вы меня упрекаете в том, что я агрессор. А вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Ваших наемников там 20 тысяч перевернулось, в том числе из Франции. Вы самые настоящие агрессоры", - сказал он.Президент подчеркнул, что Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, ее роль заключается лишь в прикрытии тыла. Вместе с тем он заметил, что с белорусской территории были нанесены удары по военным объектам Украины, но это было сделано в превентивных целях. Лукашенко пояснил, что когда заканчивались совместные с Россией учения и российские войска уже покидали территорию республики, Украина развернула у белорусских границ несколько военных дивизионов. "И нацелились для нанесения удара по российским объектам, которые были на учениях. И по белорусским. Первое, что было сделано: россияне своими средствами с территории Беларуси подавили эти четыре точки. Украинцы это не опровергают. С этого операция началась. Зачем нацелились против нас? Я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет", - подчеркнул Лукашенко."Я поддерживаю Россию в том, что они ... упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО - не Украины", - добавил глава белорусского государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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