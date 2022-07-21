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Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804031927.html
Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца
Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца - РИА Новости, 21.07.2022
Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца
Все намеченные планы спецоперации на Украине будут выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:37
2022-07-21T15:45
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Все намеченные планы спецоперации на Украине будут выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины в Ростовской области. Медведев отметил, что выполнение задач спецоперации требует определенного времени."Мы с вами один народ. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили в том числе в рамках специальной военной операции, о которой президент сказал, и по другим направлениям сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно", - добавил он.После общения с беженцами Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области. В церемонии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802350868.html
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дмитрий медведев, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:37 21.07.2022 (обновлено: 15:45 21.07.2022)
 
Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца

Медведев: все, что наметили в рамках спецоперации, будет доведено до конца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Все намеченные планы спецоперации на Украине будут выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины в Ростовской области. Медведев отметил, что выполнение задач спецоперации требует определенного времени.
"Мы с вами один народ. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили в том числе в рамках специальной военной операции, о которой президент сказал, и по другим направлениям сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно", - добавил он.
После общения с беженцами Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области. В церемонии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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