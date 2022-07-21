14:37 21.07.2022 (обновлено: 15:45 21.07.2022)
Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца
Медведев: все, что наметили в рамках спецоперации, будет доведено до конца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Все намеченные планы спецоперации на Украине будут выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины в Ростовской области. Медведев отметил, что выполнение задач спецоперации требует определенного времени.
"Мы с вами один народ. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили в том числе в рамках специальной военной операции, о которой президент сказал, и по другим направлениям сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно", - добавил он.
После общения с беженцами Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области. В церемонии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.