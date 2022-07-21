https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804031927.html

Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца

Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца - РИА Новости, 21.07.2022

Медведев заверил беженцев, что спецоперацию доведут до конца

Все намеченные планы спецоперации на Украине будут выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:37

2022-07-21T14:37

2022-07-21T15:45

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804047173_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_9462ee01a560f135cf833e9b8b3afbf4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Все намеченные планы спецоперации на Украине будут выполнены, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и с Украины в Ростовской области. Медведев отметил, что выполнение задач спецоперации требует определенного времени."Мы с вами один народ. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили в том числе в рамках специальной военной операции, о которой президент сказал, и по другим направлениям сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно", - добавил он.После общения с беженцами Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области. В церемонии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802350868.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр