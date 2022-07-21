https://ria.ru/20220721/spetsnaz-1804049425.html
Добровольцы поделились впечатлениями об университете спецназа в Чечне
Добровольцы поделились впечатлениями об университете спецназа в Чечне - РИА Новости, 21.07.2022
Добровольцы поделились впечатлениями об университете спецназа в Чечне
Добровольцы, проходящие подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, рассказали РИА Новости, как живут в палаточном лагере и чем занимаются после... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:29
2022-07-21T15:29
2022-07-21T15:52
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
магомед даудов
донбасс
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804052023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a38472eb6a17872af348d3b2ad1d2152.jpg
ГУДЕРМЕС (Чечня), 21 июл - РИА Новости. Добровольцы, проходящие подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, рассказали РИА Новости, как живут в палаточном лагере и чем занимаются после тренировок.Глава Чечни Рамзан Кадыров еженедельно сообщает об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев со всей России после подготовки в Университете спецназа.Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 5 июля сообщил, что в спецоперации на Украине уже приняли участие более 10 тысяч бойцов из Чечни и 4 тысячи добровольцев из других регионов.Добровольцы живут в палаточном лагере на территории университета. Палатки на 20 человек каждая стоят в несколько рядов. Всего здесь около 200 добровольцев.Он приехал в Чечню из Бурятии, на Донбасс решил отправиться, по его словам, потому что не смог остаться в стороне от происходящего.Другой доброволец, не назвавший своего имени, приехал из южного региона. По его словам, он фермер, дома остались жена и трое детей."День проводим в обычной подготовке, тактическая, стрельбище, поддерживаем тех, кто маленько слаб духом, помогаем друг другу. Дружные ребята со всего мира практически, чтобы восстановить справедливость", - рассказал мужчина.Как сообщалось в одном из видео Кадырова от начала мая, поддержка добровольцев организована на всех этапах, в том числе полностью оплачивается проезд до Чечни, в день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, кроме того, ежедневно им на счет перечисляется по $53.
https://ria.ru/20210510/geroy-1731664255.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804052023_252:0:1212:720_1920x0_80_0_0_b4ceca4745dab7011693e910056e7877.jpg
Палаточный лагерь, где добровольцы проходят подготовку в Российском университете спецназа
Добровольцы, проходящие подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, рассказали РИА Новости о своей жизни в палаточном лагере
2022-07-21T15:29
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, магомед даудов, донбасс, украина, россия
15:29 21.07.2022 (обновлено: 15:52 21.07.2022)
Добровольцы поделились впечатлениями об университете спецназа в Чечне
Добровольцы рассказали, как проходят их будни в Российском университете спецназа в Чечне
ГУДЕРМЕС (Чечня), 21 июл - РИА Новости. Добровольцы, проходящие подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, рассказали РИА Новости, как живут в палаточном лагере и чем занимаются после тренировок.
Глава Чечни Рамзан Кадыров еженедельно сообщает об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев со всей России после подготовки в Университете спецназа.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 5 июля сообщил, что в спецоперации на Украине уже приняли участие более 10 тысяч бойцов из Чечни и 4 тысячи добровольцев из других регионов.
Добровольцы живут в палаточном лагере на территории университета. Палатки на 20 человек каждая стоят в несколько рядов. Всего здесь около 200 добровольцев.
"Живем в палатке хорошо, тепло. Когда жарко, прохладно, тут кондиционер. Нас все устраивает. После тренировок в конце дня у на каждого своя занятость: помыться, простираться. Отдыхаем, телевизор смотрим", - рассказал доброволец по имени Дмитрий.
Он приехал в Чечню из Бурятии, на Донбасс решил отправиться, по его словам, потому что не смог остаться в стороне от происходящего.
Другой доброволец, не назвавший своего имени, приехал из южного региона. По его словам, он фермер, дома остались жена и трое детей.
"День проводим в обычной подготовке, тактическая, стрельбище, поддерживаем тех, кто маленько слаб духом, помогаем друг другу. Дружные ребята со всего мира практически, чтобы восстановить справедливость", - рассказал мужчина.
Как сообщалось в одном из видео Кадырова от начала мая, поддержка добровольцев организована на всех этапах, в том числе полностью оплачивается проезд до Чечни, в день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, кроме того, ежедневно им на счет перечисляется по $53.