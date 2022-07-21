https://ria.ru/20220721/spetsnaz-1804049425.html

Добровольцы поделились впечатлениями об университете спецназа в Чечне

Добровольцы поделились впечатлениями об университете спецназа в Чечне - РИА Новости, 21.07.2022

Добровольцы поделились впечатлениями об университете спецназа в Чечне

Добровольцы, проходящие подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, рассказали РИА Новости, как живут в палаточном лагере и чем занимаются после... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:29

2022-07-21T15:29

2022-07-21T15:52

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

магомед даудов

донбасс

украина

россия

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 21 июл - РИА Новости. Добровольцы, проходящие подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, рассказали РИА Новости, как живут в палаточном лагере и чем занимаются после тренировок.Глава Чечни Рамзан Кадыров еженедельно сообщает об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев со всей России после подготовки в Университете спецназа.Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 5 июля сообщил, что в спецоперации на Украине уже приняли участие более 10 тысяч бойцов из Чечни и 4 тысячи добровольцев из других регионов.Добровольцы живут в палаточном лагере на территории университета. Палатки на 20 человек каждая стоят в несколько рядов. Всего здесь около 200 добровольцев.Он приехал в Чечню из Бурятии, на Донбасс решил отправиться, по его словам, потому что не смог остаться в стороне от происходящего.Другой доброволец, не назвавший своего имени, приехал из южного региона. По его словам, он фермер, дома остались жена и трое детей."День проводим в обычной подготовке, тактическая, стрельбище, поддерживаем тех, кто маленько слаб духом, помогаем друг другу. Дружные ребята со всего мира практически, чтобы восстановить справедливость", - рассказал мужчина.Как сообщалось в одном из видео Кадырова от начала мая, поддержка добровольцев организована на всех этапах, в том числе полностью оплачивается проезд до Чечни, в день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, кроме того, ежедневно им на счет перечисляется по $53.

https://ria.ru/20210510/geroy-1731664255.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

украина

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Палаточный лагерь, где добровольцы проходят подготовку в Российском университете спецназа Добровольцы, проходящие подготовку в Российском университете спецназа в Чечне, рассказали РИА Новости о своей жизни в палаточном лагере 2022-07-21T15:29 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, рамзан кадыров, магомед даудов, донбасс, украина, россия