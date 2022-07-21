https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804128013.html
Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута"
Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута" - РИА Новости, 22.07.2022
Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута"
Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут", решение было принято после оценки... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-21T19:24
2022-07-21T19:24
2022-07-22T06:41
в мире
россия
израиль
москва
министерство юстиции рф (минюст россии)
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут", решение было принято после оценки ситуации премьер-министром Яиром Лапидом совместно с представителями МИД и Совбеза еврейского государства, сообщила в четверг канцелярия премьер-министра Израиля."При оценке ситуации было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России", - говорится в сообщении.Отмечается, что Лапид также провёл разговор с министром абсорбции Пниной Тамана Шета. Еще одно совещание по этому поводу состоится в ближайшее воскресенье."Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством. Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась", - сказал премьер, слова которого приводит канцелярия.Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили ранее РИА Новости в Басманном суде Москвы. Беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию.СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804116245.html
https://ria.ru/20220714/sokhnut-1802490061.html
https://ria.ru/20220715/repatriatsiya-1802719367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, москва, министерство юстиции рф (минюст россии), яир лапид (министр иностранных дел израиля)
19:24 21.07.2022 (обновлено: 06:41 22.07.2022)
Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута"
Израиль направит в Россию правительственную делегацию из-за ситуации с агентством "Сохнут"
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости.
Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут", решение было принято после оценки ситуации премьер-министром Яиром Лапидом совместно с представителями МИД и Совбеза еврейского государства, сообщила
в четверг канцелярия премьер-министра Израиля.
"При оценке ситуации было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лапид также провёл разговор с министром абсорбции Пниной Тамана Шета. Еще одно совещание по этому поводу состоится в ближайшее воскресенье.
"Еврейская община в России
глубоко связана с Израилем
, и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством. Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась", - сказал премьер, слова которого приводит канцелярия.
Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили ранее РИА Новости в Басманном суде Москвы
. Беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию.
СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.