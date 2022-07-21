https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804128013.html

Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута"

Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута" - РИА Новости, 22.07.2022

Израиль направит в Россию делегацию для решения вопроса о работе "Сохнута"

Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут", решение было принято после оценки... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-21T19:24

2022-07-21T19:24

2022-07-22T06:41

в мире

россия

израиль

москва

министерство юстиции рф (минюст россии)

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_9f35c0964859be66e74fd95d3fd483bf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл - РИА Новости. Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут", решение было принято после оценки ситуации премьер-министром Яиром Лапидом совместно с представителями МИД и Совбеза еврейского государства, сообщила в четверг канцелярия премьер-министра Израиля."При оценке ситуации было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России", - говорится в сообщении.Отмечается, что Лапид также провёл разговор с министром абсорбции Пниной Тамана Шета. Еще одно совещание по этому поводу состоится в ближайшее воскресенье."Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством. Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась", - сказал премьер, слова которого приводит канцелярия.Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили ранее РИА Новости в Басманном суде Москвы. Беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию.СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.

https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804116245.html

https://ria.ru/20220714/sokhnut-1802490061.html

https://ria.ru/20220715/repatriatsiya-1802719367.html

россия

израиль

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, израиль, москва, министерство юстиции рф (минюст россии), яир лапид (министр иностранных дел израиля)