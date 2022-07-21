https://ria.ru/20220721/sokhnut-1804031458.html

Минюст попросил ликвидировать агентство "Сохнут"

Минюст попросил ликвидировать агентство "Сохнут" - РИА Новости, 21.07.2022

Минюст попросил ликвидировать агентство "Сохнут"

Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:35

2022-07-21T14:35

2022-07-21T14:53

россия

москва

министерство юстиции рф (минюст россии)

израиль

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут", - сказали в суде.Беседа по иску назначена на 28 июля.Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.

https://ria.ru/20220714/sokhnut-1802490061.html

https://ria.ru/20220715/repatriatsiya-1802719367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, министерство юстиции рф (минюст россии), израиль, происшествия