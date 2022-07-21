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Минюст попросил ликвидировать агентство "Сохнут" - РИА Новости, 21.07.2022
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Минюст попросил ликвидировать агентство "Сохнут"
Минюст попросил ликвидировать агентство "Сохнут" - РИА Новости, 21.07.2022
Минюст попросил ликвидировать агентство "Сохнут"
Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:35
2022-07-21T14:53
россия
москва
министерство юстиции рф (минюст россии)
израиль
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут", - сказали в суде.Беседа по иску назначена на 28 июля.Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
https://ria.ru/20220714/sokhnut-1802490061.html
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россия, москва, министерство юстиции рф (минюст россии), израиль, происшествия
14:35 21.07.2022 (обновлено: 14:53 21.07.2022)
 
Минюст попросил ликвидировать агентство "Сохнут"

Минюст попросил суд ликвидировать еврейское агентство "Сохнут"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минюст РФ просит ликвидировать еврейское агентство "Сохнут", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут", - сказали в суде.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 16:39
В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России
Беседа по иску назначена на 28 июля.
Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:26Религия
В Израиле рассказали об упрощении процедуры репатриации
 
РоссияМоскваМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ИзраильПроисшествия
 
 
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