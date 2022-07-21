https://ria.ru/20220721/sochi-1804032033.html

В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем

В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем - РИА Новости, 21.07.2022

В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем

Синоптики прогнозируют в Сочи дожди, град и смерчи над морем, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:50

2022-07-21T14:50

2022-07-21T14:50

туризм

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Сочи дожди, град и смерчи над морем, сообщает пресс-служба администрации города."По сообщениям метеорологов, 22 и 23 июля 2022 года на территории Сочи ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления. На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды", — заявили в ведомстве.Уточняется, что кроме ливней на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем, а в горной местности — сход небольших селевых потоков. Городские службы уже переведены в усиленный режим работы.В четверг краевое МЧС объявило штормовое предупреждение по непогоде на Кубани. Оно сохранится в ближайшие три дня.

https://ria.ru/20220721/turizm-1803996055.html

сочи

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, новости - туризм, туризм, туристы, море