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В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
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В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем
В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем - РИА Новости, 21.07.2022
В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем
Синоптики прогнозируют в Сочи дожди, град и смерчи над морем, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:50
2022-07-21T14:50
туризм
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Сочи дожди, град и смерчи над морем, сообщает пресс-служба администрации города."По сообщениям метеорологов, 22 и 23 июля 2022 года на территории Сочи ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления. На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды", — заявили в ведомстве.Уточняется, что кроме ливней на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем, а в горной местности — сход небольших селевых потоков. Городские службы уже переведены в усиленный режим работы.В четверг краевое МЧС объявило штормовое предупреждение по непогоде на Кубани. Оно сохранится в ближайшие три дня.
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, новости - туризм, туризм, туристы, море
14:50 21.07.2022
 
В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем

Синоптики в Сочи прогнозируют в пятницу ливни с градом и формирование смерчей над морем

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Сочи дожди, град и смерчи над морем, сообщает пресс-служба администрации города.
"По сообщениям метеорологов, 22 и 23 июля 2022 года на территории Сочи ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления. На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что кроме ливней на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем, а в горной местности — сход небольших селевых потоков. Городские службы уже переведены в усиленный режим работы.
В четверг краевое МЧС объявило штормовое предупреждение по непогоде на Кубани. Оно сохранится в ближайшие три дня.
Международный аэропорт в Окленде, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
14:06Туризм
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов
 
ТуризмСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаНовости - ТуризмТуризмтуристыморе
 
 
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