https://ria.ru/20220721/sochi-1804032033.html
В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем
В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем - РИА Новости, 21.07.2022
В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем
Синоптики прогнозируют в Сочи дожди, град и смерчи над морем, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:50
2022-07-21T14:50
2022-07-21T14:50
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СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Сочи дожди, град и смерчи над морем, сообщает пресс-служба администрации города."По сообщениям метеорологов, 22 и 23 июля 2022 года на территории Сочи ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления. На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды", — заявили в ведомстве.Уточняется, что кроме ливней на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем, а в горной местности — сход небольших селевых потоков. Городские службы уже переведены в усиленный режим работы.В четверг краевое МЧС объявило штормовое предупреждение по непогоде на Кубани. Оно сохранится в ближайшие три дня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, новости - туризм, туризм, туристы, море
В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем
Синоптики в Сочи прогнозируют в пятницу ливни с градом и формирование смерчей над морем
СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Сочи дожди, град и смерчи над морем, сообщает пресс-служба администрации города.
"По сообщениям метеорологов, 22 и 23 июля 2022 года на территории Сочи ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления. На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что кроме ливней на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем, а в горной местности — сход небольших селевых потоков. Городские службы уже переведены в усиленный режим работы.
В четверг краевое МЧС объявило штормовое предупреждение по непогоде на Кубани. Оно сохранится в ближайшие три дня.