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США грабят углеводородные ресурсы на северо-востоке Сирии, заявил Полянский
США грабят углеводородные ресурсы на северо-востоке Сирии, заявил Полянский - РИА Новости, 21.07.2022
США грабят углеводородные ресурсы на северо-востоке Сирии, заявил Полянский
США ежедневно разграбляют зерновые и углеводороды на левом берегу реки Евфрат в Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:01
2022-07-21T18:01
2022-07-21T18:12
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ООН, 21 июл – РИА Новости. США ежедневно разграбляют зерновые и углеводороды на левом берегу реки Евфрат в Сирии, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский."Единственными зонами, неподконтрольными правительству Сирии, по-прежнему остаются только Заевфратье, где американские оккупанты на ежедневной основе разграбляют зерновые и углеводородные ресурсы, и Идлибская зона деэскалации на северо-западе страны, оккупированная международно признанными террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"* (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.)", - сказал Полянский на заседании Генеральной ассамблеи ООН.* запрещенная в России террористическая организация
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в мире, цены на нефть, сирия, россия, оон
18:01 21.07.2022 (обновлено: 18:12 21.07.2022)
США грабят углеводородные ресурсы на северо-востоке Сирии, заявил Полянский
Зампред России при ООН Полянский: США грабят ресурсы на северо-востоке Сирии