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Создатели российского фильма о Шагале хотят позвать на главную роль Гарреля - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220721/shagal-1804069569.html
Создатели российского фильма о Шагале хотят позвать на главную роль Гарреля
Создатели российского фильма о Шагале хотят позвать на главную роль Гарреля - РИА Новости, 21.07.2022
Создатели российского фильма о Шагале хотят позвать на главную роль Гарреля
Творческая команда будущего фильма о художнике Марке Шагале хочет пригласить французского актера Луи Гарреля на главную роль, ожидается, что фильм выйдет в 2024 РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:11
2022-07-21T16:21
культура
новости культуры
культура
луи гаррель
россия
париж
никита михалков
андрей тарковский
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Творческая команда будущего фильма о художнике Марке Шагале хочет пригласить французского актера Луи Гарреля на главную роль, ожидается, что фильм выйдет в 2024 году, сообщил представитель проекта на презентации в Минкультуры.Очная защита игровых авторских и экспериментальных фильмов, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство по линии Минкультуры РФ, прошла 21 июля в ведомстве. Всего в 2022 году было подано 99 заявок, это примерно на 30% больше, чем в 2021 году.Идея фильма "Шагал" основана на книге Фридриха Горенштейна, работавшего сценаристом с Никитой Михалковым и Андреем Тарковским, "Летит себе аэроплан". В числе локаций – Париж, Витебск, Санкт-Петербург. Приблизительные сроки съемочного периода – с мая по октябрь 2023 года, примерная дата релиза – 2024 год.Луи Гаррель – французский актер, сценарист и режиссер. В частности, играл в фильмах "Мечтатели", "Честный человек", "Сен Лоран. Стиль – это я", "Маленькие женщины".
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новости культуры, культура, луи гаррель, россия, париж, никита михалков, андрей тарковский, витебск, марк шагал, кино и сериалы, что посмотреть
16:11 21.07.2022 (обновлено: 16:21 21.07.2022)
 
Создатели российского фильма о Шагале хотят позвать на главную роль Гарреля

Создатели российского фильма о Шагале хотят пригласить на главную роль Луи Гарреля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Луи Гаррель во время фотоколла фильма "Молодой Годар" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Луи Гаррель во время фотоколла фильма Молодой Годар в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Творческая команда будущего фильма о художнике Марке Шагале хочет пригласить французского актера Луи Гарреля на главную роль, ожидается, что фильм выйдет в 2024 году, сообщил представитель проекта на презентации в Минкультуры.
Очная защита игровых авторских и экспериментальных фильмов, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство по линии Минкультуры РФ, прошла 21 июля в ведомстве. Всего в 2022 году было подано 99 заявок, это примерно на 30% больше, чем в 2021 году.
"Дримкаст мы пока полностью не делали, но у нас будет смешанный состав. Главные роли будут играть французские актеры, а остальные – русские", – рассказал спикер, представив дрим-каст в ходе презентации фильма.
Идея фильма "Шагал" основана на книге Фридриха Горенштейна, работавшего сценаристом с Никитой Михалковым и Андреем Тарковским, "Летит себе аэроплан". В числе локаций – Париж, Витебск, Санкт-Петербург. Приблизительные сроки съемочного периода – с мая по октябрь 2023 года, примерная дата релиза – 2024 год.
Луи Гаррель – французский актер, сценарист и режиссер. В частности, играл в фильмах "Мечтатели", "Честный человек", "Сен Лоран. Стиль – это я", "Маленькие женщины".
Кадр из фильма Маленькие женщины
18 июля, 08:00Культура
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КультураНовости культурыКультураЛуи ГаррельРоссияПарижНикита МихалковАндрей ТарковскийВитебскМарк ШагалКино и сериалычто посмотреть
 
 
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