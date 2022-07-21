https://ria.ru/20220721/shagal-1804069569.html

Создатели российского фильма о Шагале хотят позвать на главную роль Гарреля

Создатели российского фильма о Шагале хотят позвать на главную роль Гарреля - РИА Новости, 21.07.2022

Создатели российского фильма о Шагале хотят позвать на главную роль Гарреля

Творческая команда будущего фильма о художнике Марке Шагале хочет пригласить французского актера Луи Гарреля на главную роль, ожидается, что фильм выйдет в 2024 РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:11

2022-07-21T16:11

2022-07-21T16:21

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Творческая команда будущего фильма о художнике Марке Шагале хочет пригласить французского актера Луи Гарреля на главную роль, ожидается, что фильм выйдет в 2024 году, сообщил представитель проекта на презентации в Минкультуры.Очная защита игровых авторских и экспериментальных фильмов, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство по линии Минкультуры РФ, прошла 21 июля в ведомстве. Всего в 2022 году было подано 99 заявок, это примерно на 30% больше, чем в 2021 году.Идея фильма "Шагал" основана на книге Фридриха Горенштейна, работавшего сценаристом с Никитой Михалковым и Андреем Тарковским, "Летит себе аэроплан". В числе локаций – Париж, Витебск, Санкт-Петербург. Приблизительные сроки съемочного периода – с мая по октябрь 2023 года, примерная дата релиза – 2024 год.Луи Гаррель – французский актер, сценарист и режиссер. В частности, играл в фильмах "Мечтатели", "Честный человек", "Сен Лоран. Стиль – это я", "Маленькие женщины".

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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