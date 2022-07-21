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Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова
Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова - РИА Новости, 21.07.2022
Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова
Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:22
2022-07-21T20:22
2022-07-21T21:33
происшествия
здоровье - общество
мытищи
харьков
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Ранее прокуратура Московской области сообщила, что обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах. Как уточнили в региональном минздраве, ребенок в тяжелом состоянии."Мы будем добиваться ответственности хозяина обезьяны за нанесенный ущерб здоровью малышки, в том числе компенсации. Будем этим заниматься. Очень надеюсь, что девчушка в скором времени поправится", – добавила омбудсмен.Она также думает о том, чтобы поднять вопрос "вообще о существовании частных зоопарков и ответственности о содержании диких животных".
https://ria.ru/20220713/ospa-1802043410.html
мытищи
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах
Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
2022-07-21T20:22
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, мытищи, харьков, московская область (подмосковье)
20:22 21.07.2022 (обновлено: 21:33 21.07.2022)
Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова
Омбудсмен Мишонова: семья девочки, на которую напала обезьяна, приехала из Харькова