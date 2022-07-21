https://ria.ru/20220721/semya-1804138025.html

Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова

Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова - РИА Новости, 21.07.2022

Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова

Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:22

2022-07-21T20:22

2022-07-21T21:33

происшествия

здоровье - общество

мытищи

харьков

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Семья девочки, на которую в Мытищах напала обезьяна, приехала из Харькова, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Ранее прокуратура Московской области сообщила, что обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах. Как уточнили в региональном минздраве, ребенок в тяжелом состоянии."Мы будем добиваться ответственности хозяина обезьяны за нанесенный ущерб здоровью малышки, в том числе компенсации. Будем этим заниматься. Очень надеюсь, что девчушка в скором времени поправится", – добавила омбудсмен.Она также думает о том, чтобы поднять вопрос "вообще о существовании частных зоопарков и ответственности о содержании диких животных".

https://ria.ru/20220713/ospa-1802043410.html

мытищи

харьков

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве. 2022-07-21T20:22 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, мытищи, харьков, московская область (подмосковье)