https://ria.ru/20220721/semi-1803982657.html

В Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей

В Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей - РИА Новости, 21.07.2022

В Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей

Новый микрорайон из частных домов почти для 2 тысяч многодетных семей появится в городе Бор Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:25

2022-07-21T12:25

2022-07-21T12:25

нижегородская область

общество

жилье

нижегородская область

бор

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл — РИА Новости. Новый микрорайон из частных домов почти для 2 тысяч многодетных семей появится в городе Бор Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области сформировало более 1 800 участков площадью от 800 до 840 квадратных метров для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Министерство уже проводит жеребьевки, земельные участки семьям предоставляются в долевую собственность."На Бору появится новый микрорайон для многодетных семей. Для них сформировали более 1800 земельных участков - территорию уже назвали "Везломской слободой". Сейчас там прокладываются инженерные сети, строятся межквартальные проезды. В дальнейшем планируем построить детские сады, школы, спортивные площадки", - заявил Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в последние годы в регионе стабильно растёт количество многодетных семей. "Увеличивается и объём мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Одна из главных потребностей для таких семей – улучшение жилищных условий. Не везде люди могли воспользоваться предоставляемыми участками для строительства из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В связи с этим я принял решение о предоставлении жилищных сертификатов, чтобы у семей был выбор. Вместе с этим сохранилась и потребность в земельных участках. Для этого как раз и планируется реализация комплексного проекта, чтобы у многодетных семей было все необходимое для комфортной жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов рассказал, что сформированных участков достаточно, чтобы обеспечить все многодетные семьи, состоящие на учете в министерстве (семьи также могут стоять на учете в местных администрациях – ред.). Для земельных участков утвержден проект инженерной и дорожной инфраструктуры. Территория разделена на пять этапов освоения - в порядке предполагаемого обеспечения инфраструктурой.

https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795778447.html

https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, жилье, нижегородская область, бор, глеб никитин