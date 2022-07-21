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В Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей - РИА Новости, 21.07.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220721/semi-1803982657.html
В Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей
В Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей - РИА Новости, 21.07.2022
В Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей
Новый микрорайон из частных домов почти для 2 тысяч многодетных семей появится в городе Бор Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:25
2022-07-21T12:25
нижегородская область
общество
жилье
нижегородская область
бор
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл — РИА Новости. Новый микрорайон из частных домов почти для 2 тысяч многодетных семей появится в городе Бор Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области сформировало более 1 800 участков площадью от 800 до 840 квадратных метров для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Министерство уже проводит жеребьевки, земельные участки семьям предоставляются в долевую собственность."На Бору появится новый микрорайон для многодетных семей. Для них сформировали более 1800 земельных участков - территорию уже назвали "Везломской слободой". Сейчас там прокладываются инженерные сети, строятся межквартальные проезды. В дальнейшем планируем построить детские сады, школы, спортивные площадки", - заявил Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в последние годы в регионе стабильно растёт количество многодетных семей. "Увеличивается и объём мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Одна из главных потребностей для таких семей – улучшение жилищных условий. Не везде люди могли воспользоваться предоставляемыми участками для строительства из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В связи с этим я принял решение о предоставлении жилищных сертификатов, чтобы у семей был выбор. Вместе с этим сохранилась и потребность в земельных участках. Для этого как раз и планируется реализация комплексного проекта, чтобы у многодетных семей было все необходимое для комфортной жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов рассказал, что сформированных участков достаточно, чтобы обеспечить все многодетные семьи, состоящие на учете в министерстве (семьи также могут стоять на учете в местных администрациях – ред.). Для земельных участков утвержден проект инженерной и дорожной инфраструктуры. Территория разделена на пять этапов освоения - в порядке предполагаемого обеспечения инфраструктурой.
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общество, жилье, нижегородская область, бор, глеб никитин
12:25 21.07.2022
 
В Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей

В городе Бор Нижегородской области построят микрорайон для многодетных семей

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНижегородская канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором
Нижегородская канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Нижегородская канатная дорога через Волгу между Нижним Новгородом и Бором. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл — РИА Новости. Новый микрорайон из частных домов почти для 2 тысяч многодетных семей появится в городе Бор Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области сформировало более 1 800 участков площадью от 800 до 840 квадратных метров для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Министерство уже проводит жеребьевки, земельные участки семьям предоставляются в долевую собственность.
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"На Бору появится новый микрорайон для многодетных семей. Для них сформировали более 1800 земельных участков - территорию уже назвали "Везломской слободой". Сейчас там прокладываются инженерные сети, строятся межквартальные проезды. В дальнейшем планируем построить детские сады, школы, спортивные площадки", - заявил Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в последние годы в регионе стабильно растёт количество многодетных семей. "Увеличивается и объём мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Одна из главных потребностей для таких семей – улучшение жилищных условий. Не везде люди могли воспользоваться предоставляемыми участками для строительства из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В связи с этим я принял решение о предоставлении жилищных сертификатов, чтобы у семей был выбор. Вместе с этим сохранилась и потребность в земельных участках. Для этого как раз и планируется реализация комплексного проекта, чтобы у многодетных семей было все необходимое для комфортной жизни", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов рассказал, что сформированных участков достаточно, чтобы обеспечить все многодетные семьи, состоящие на учете в министерстве (семьи также могут стоять на учете в местных администрациях – ред.). Для земельных участков утвержден проект инженерной и дорожной инфраструктуры. Территория разделена на пять этапов освоения - в порядке предполагаемого обеспечения инфраструктурой.
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Нижегородская областьОбществоЖильеНижегородская областьБорГлеб Никитин
 
 
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