https://ria.ru/20220721/sberbank-1804019172.html
Сбербанк восстановил работу сервисов
Сбербанк восстановил работу сервисов - РИА Новости, 21.07.2022
Сбербанк восстановил работу сервисов
Сбербанк восстановил все сервисы, они работают в штатном режиме, сообщили в кредитной организации. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:10
2022-07-21T14:10
2022-07-21T14:18
сбербанк россии
технологии
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбербанк восстановил все сервисы, они работают в штатном режиме, сообщили в кредитной организации.Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что часть клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам, но банк работает над устранением проблемы. При этом при попытке дозвониться в колл-центр банка робот-помощник сообщил, что банк "не может сейчас обслужить звонок". Также клиенты других банков не могли сделать перевод в Сбербанк."Все сервисы Сбербанка восстановлены и работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, технологии, происшествия, россия
14:10 21.07.2022 (обновлено: 14:18 21.07.2022)
Сбербанк восстановил работу сервисов
Сбербанк восстановил работу всех сервисов, они работают в штатном режиме