https://ria.ru/20220721/sberbank-1804019172.html

Сбербанк восстановил работу сервисов

Сбербанк восстановил работу сервисов - РИА Новости, 21.07.2022

Сбербанк восстановил работу сервисов

Сбербанк восстановил все сервисы, они работают в штатном режиме, сообщили в кредитной организации. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:10

2022-07-21T14:10

2022-07-21T14:18

сбербанк россии

технологии

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сбербанк восстановил все сервисы, они работают в штатном режиме, сообщили в кредитной организации.Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что часть клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам, но банк работает над устранением проблемы. При этом при попытке дозвониться в колл-центр банка робот-помощник сообщил, что банк "не может сейчас обслужить звонок". Также клиенты других банков не могли сделать перевод в Сбербанк."Все сервисы Сбербанка восстановлены и работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сбербанк россии, технологии, происшествия, россия