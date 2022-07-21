https://ria.ru/20220721/savenkova-1803988640.html

ООН проигнорировала обращение луганчанки Савенковой, заявила Захарова

ООН проигнорировала обращение луганчанки Савенковой, заявила Захарова - РИА Новости, 21.07.2022

ООН проигнорировала обращение луганчанки Савенковой, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сегрегацией тот факт, что ООН проигнорировала обращение девочки из Донбасса Фаины Савенковой, при этом с РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:47

2022-07-21T12:47

2022-07-21T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

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луганская народная республика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сегрегацией тот факт, что ООН проигнорировала обращение девочки из Донбасса Фаины Савенковой, при этом с другим ребенком - эко-активисткой Гретой Тунберг - генсек организации общался лично.В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтами регионов, в политических целях. Захарова отметила, что после этого семье Фаины стали поступать угрозы, из-за чего постпредство РФ при ООН обращалось к генсеку организации за содействием в изъятии личных данных Савенковой в целях её защиты."Как вы думаете, были ли какие-то результаты?.. Нет. Наверное, это не голливудская звезда, которой нужно было устроить особый приём в штаб-квартире, нагнать прессу, сделать красивые фотографии... Это просто девочка. Та самая девочка, из того самого поколения, над которыми издевался киевский режим все эти годы", - заявила Захарова на брифинге."Это опять сегрегация?... То есть есть девочки, например, как Грета Тунберг, которым открыты все двери, ну, например, штаб-квартиры ООН, включая и дверь в кабинет генерального секретаря... А есть девочка, которая кричит через океан о том, что её и ей подобных детей убивают", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Фаина Савенкова, "наверное, не очень разбирается в экологии, ...но она разбирается в жизни, а теперь уже и в смерти", добавила дипломат. "Нет ей никакого внимания? Она не достойна того, чтобы её обращение было опубликовано в аккаунте Организации Объединенных Наций, чтобы её пригласили хотя бы на какое-то неофициальное мероприятие, посвященное ситуации на территории Украины? ...Нет, это опять не тот ребёнок?" - обратилась к ООН Захарова.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20220719/mirotvorets-1803566493.html

https://ria.ru/20220131/kniga-1770342772.html

https://ria.ru/20211030/devochka-1756966378.html

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Кирилл Волков

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