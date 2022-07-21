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Студенты-волонтеры начали возведение стелы на "Саур-могиле" - РИА Новости, 21.07.2022
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Студенты-волонтеры начали возведение стелы на "Саур-могиле"
Студенты-волонтеры начали возведение стелы на "Саур-могиле" - РИА Новости, 21.07.2022
Студенты-волонтеры начали возведение стелы на "Саур-могиле"
Волонтеры Российских студенческих отрядов начали возводить стелу на "Саур-могиле" в ДНР в рамках работ по восстановлению мемориала, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:07
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры Российских студенческих отрядов начали возводить стелу на "Саур-могиле" в ДНР в рамках работ по восстановлению мемориала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российских студенческих отрядов."Продолжает свою работу строительный отряд в Донецкой Народной Республике. Ребята работают на объекте восстановления мемориального комплекса "Саур - могила". На данный момент на мемориале начался монтаж стелы. Вся стела планируется 36 метров в высоту, уже готово 10", - говорится в сообщении.Отмечается, что полное восстановление мемориала планируется завершить к осени. Скоро волонтеры начнут благоустраивать территорию мемориала.
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городское хозяйство москвы, донецкая народная республика
16:07 21.07.2022
 
Студенты-волонтеры начали возведение стелы на "Саур-могиле"

Волонтеры Российских студенческих отрядов начали возведение стелы на "Саур-могиле" в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Саур-Могила", разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области
Мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мемориальный комплекс "Саур-Могила", разрушенный в ходе боев в 2014 году, в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры Российских студенческих отрядов начали возводить стелу на "Саур-могиле" в ДНР в рамках работ по восстановлению мемориала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российских студенческих отрядов.
"Продолжает свою работу строительный отряд в Донецкой Народной Республике. Ребята работают на объекте восстановления мемориального комплекса "Саур - могила". На данный момент на мемориале начался монтаж стелы. Вся стела планируется 36 метров в высоту, уже готово 10", - говорится в сообщении.
Когда солдат на Саур-Могиле встанет, война закончится – Овсиенко про поверье дончан - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:08
Мемориал "Саур-Могила" в ДНР восстановят по прямому поручению Путина
Отмечается, что полное восстановление мемориала планируется завершить к осени. Скоро волонтеры начнут благоустраивать территорию мемориала.
"Бойцы, в основном, выполняют подсобные и общестроительные работы. В планах также помочь с восстановлением близлежащих деревень", - сообщили в пресс-службе.
 
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