https://ria.ru/20220721/saur-1804064800.html

Студенты-волонтеры начали возведение стелы на "Саур-могиле"

Студенты-волонтеры начали возведение стелы на "Саур-могиле" - РИА Новости, 21.07.2022

Студенты-волонтеры начали возведение стелы на "Саур-могиле"

Волонтеры Российских студенческих отрядов начали возводить стелу на "Саур-могиле" в ДНР в рамках работ по восстановлению мемориала, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:07

2022-07-21T16:07

2022-07-21T16:07

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры Российских студенческих отрядов начали возводить стелу на "Саур-могиле" в ДНР в рамках работ по восстановлению мемориала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российских студенческих отрядов."Продолжает свою работу строительный отряд в Донецкой Народной Республике. Ребята работают на объекте восстановления мемориального комплекса "Саур - могила". На данный момент на мемориале начался монтаж стелы. Вся стела планируется 36 метров в высоту, уже готово 10", - говорится в сообщении.Отмечается, что полное восстановление мемориала планируется завершить к осени. Скоро волонтеры начнут благоустраивать территорию мемориала.

https://ria.ru/20220706/memorial-1800695130.html

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городское хозяйство москвы, донецкая народная республика