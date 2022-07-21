https://ria.ru/20220721/sapery-1804022589.html

Российские саперы обезвредили более ста мин на полях в Запорожской области

Российские саперы обезвредили более ста мин на полях в Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2022

Российские саперы обезвредили более ста мин на полях в Запорожской области

Более сотни мин обезвредили российские саперы на освобождённых территориях Запорожской области на полях, засеянных пшеницей, сообщили РИА Новости сотрудники... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:17

2022-07-21T14:17

2022-07-21T15:21

специальная военная операция на украине

цены на нефть

владимир путин

хулуси акар

украина

россия

оон

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804044854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_babb039cb4ded5d05fb3a27408c4a741.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Более сотни мин обезвредили российские саперы на освобождённых территориях Запорожской области на полях, засеянных пшеницей, сообщили РИА Новости сотрудники одного из российских силовых ведомств, проводящие разминирование."Мы проводим успешную работу по разминированию полей, которые заминировали ВСУ, здесь заложено большое количество мин, чтобы мирные граждане не смогли убрать урожай, чтобы зерно не смогли вывозить и чтобы работа комбайнов встала. Работа проходит успешно, нами собрано большое количество мин", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что уже извлечено и обезврежено более 100 мин.На видеокадрах РИА Новости видны несколько десятков обезвреженных противотанковых мин ТМ-62М, выставленных вдоль асфальтовой дороги у края пшеничного поля в Пологском районе Запорожской области. Всего, по словам силовиков, разминировано семь больших пшеничных полей в Токмакском и Пологском районах Запорожской области. В дальнейшем разминирование в регионе продолжится, заверяют саперы.Украинские войска активно препятствуют сельскохозяйственным работам не только минированием: ранее аграрии Пологского района сообщили РИА Новости, что украинские войска ударами ракетных систем залпового огня подожгли поля с пшеницей, на видеокадрах, которые они предоставили в распоряжение агентства, видны выгоревшие поля, кругом стелется и поднимается дым.Поджог украинскими войсками пшеницы и минирование сельскохозяйственных полей происходит на фоне заявлений киевского режима и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.В Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.

https://ria.ru/20220720/sapery-1803904862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Чтобы зерно не смогли вывозить": саперы объяснили, зачем ВСУ заминировали сельхозполя под Запорожьем Российские саперы обезвредили более 100 взрывных устройств на сельхозполях Запорожской области, заминированных украинскими войсками 2022-07-21T14:17 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, владимир путин, хулуси акар, украина, россия, оон, турция