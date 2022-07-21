https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804158775.html

ЕС включил в санкционный список детского омбудсмена Львову-Белову

ЕС включил в санкционный список детского омбудсмена Львову-Белову - РИА Новости, 21.07.2022

ЕС включил в санкционный список детского омбудсмена Львову-Белову

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова включена в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:34

2022-07-21T23:34

2022-07-21T23:34

андрей воробьев

россия

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова включена в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Согласно документу, Львова-Белова, в том числе, "инициировала упрощение процедуры предоставления гражданства детям-сиротам на Украине".По утверждению чиновников Евросоюза, "действия Марии Алексеевны Львовой-Беловой нарушают права украинских детей и посягают на украинское законодательство и административный порядок".Упрощение процедуры, которая, по мнению чиновников ЕС, "нарушает права украинских детей и посягает на украинское законодательство и административный порядок", помогло получить гражданство РФ осиротевшим детям из ЛНР и ДНР, у которых появились приемные семьи в России. В частности, 5 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со Львовой-Беловой вручили российское гражданство 14 детям из ДНР, проживающим в приемных семьях в Подмосковье.Львова-Белова ранее попала под санкции Австралии и Великобритании.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804157118.html

россия

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

андрей воробьев, россия, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), евросоюз