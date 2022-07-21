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ЕС включил в санкционный список детского омбудсмена Львову-Белову - РИА Новости, 21.07.2022
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ЕС включил в санкционный список детского омбудсмена Львову-Белову
ЕС включил в санкционный список детского омбудсмена Львову-Белову - РИА Новости, 21.07.2022
ЕС включил в санкционный список детского омбудсмена Львову-Белову
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова включена в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:34
2022-07-21T23:34
андрей воробьев
россия
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова включена в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Согласно документу, Львова-Белова, в том числе, "инициировала упрощение процедуры предоставления гражданства детям-сиротам на Украине".По утверждению чиновников Евросоюза, "действия Марии Алексеевны Львовой-Беловой нарушают права украинских детей и посягают на украинское законодательство и административный порядок".Упрощение процедуры, которая, по мнению чиновников ЕС, "нарушает права украинских детей и посягает на украинское законодательство и административный порядок", помогло получить гражданство РФ осиротевшим детям из ЛНР и ДНР, у которых появились приемные семьи в России. В частности, 5 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со Львовой-Беловой вручили российское гражданство 14 детям из ДНР, проживающим в приемных семьях в Подмосковье.Львова-Белова ранее попала под санкции Австралии и Великобритании.
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россия
донецкая народная республика
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андрей воробьев, россия, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), евросоюз
23:34 21.07.2022
 
ЕС включил в санкционный список детского омбудсмена Львову-Белову

Евросоюз включил в санкционный список детского омбудсмена России Львову-Белову

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова включена в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Согласно документу, Львова-Белова, в том числе, "инициировала упрощение процедуры предоставления гражданства детям-сиротам на Украине".
По утверждению чиновников Евросоюза, "действия Марии Алексеевны Львовой-Беловой нарушают права украинских детей и посягают на украинское законодательство и административный порядок".
Упрощение процедуры, которая, по мнению чиновников ЕС, "нарушает права украинских детей и посягает на украинское законодательство и административный порядок", помогло получить гражданство РФ осиротевшим детям из ЛНР и ДНР, у которых появились приемные семьи в России. В частности, 5 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе со Львовой-Беловой вручили российское гражданство 14 детям из ДНР, проживающим в приемных семьях в Подмосковье.
Львова-Белова ранее попала под санкции Австралии и Великобритании.
Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 23:13
Евросоюз ввел санкции против Чайки
 
Андрей ВоробьевРоссияДонецкая Народная РеспубликаМосковская область (Подмосковье)Евросоюз
 
 
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