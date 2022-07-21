Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что очередные санкции Евросоюза нелегитимны - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804158301.html
В МИД заявили, что очередные санкции Евросоюза нелегитимны
В МИД заявили, что очередные санкции Евросоюза нелегитимны - РИА Новости, 21.07.2022
В МИД заявили, что очередные санкции Евросоюза нелегитимны
Очередные санкции Евросоюза нелегитимны, попытки давить на Москву перспектив не имеют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:27
2022-07-21T23:27
цены на нефть
россия
евросоюз
совет ес
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очередные санкции Евросоюза нелегитимны, попытки давить на Москву перспектив не имеют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, "на фоне очевидной бесперспективности и тщетности многолетней политики давления на Россию все более явными становятся губительные последствия еэсовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза".Представитель ведомства добавила, что в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе "Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов"."Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада. Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС, открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны, в том числе в агропромышленном секторе", - пояснила Захарова.Она напомнила, что ЕС ввел персональные санкции против акционеров и руководства ведущих российских производителей и экспортеров удобрений. По ее словам, среди прямых задач еэсовских рестрикций – ограничение использования денежных средств на счетах в банках в ЕС и за его пределами, невозможность свободного транзита товаров через территорию/акваторию стран-членов ЕС. Отключен от SWIFT целый ряд отечественных банков, включая обсуживающий экспорт российской сельхозпродукции "Россельхозбанк"."Как следствие, серьезно затруднены грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушены логистические цепочки. Западные экономоператоры и банки, находящиеся под давлением обещанных суровых мер со стороны надзорных органов стран-членов ЕС, затягивают транзакции или вовсе отказываются от ранее заключенных и новых контрактов", - указала представитель МИД России.
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804152802.html
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804157118.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, евросоюз, совет ес, swift
23:27 21.07.2022
 
В МИД заявили, что очередные санкции Евросоюза нелегитимны

Захарова: очередные санкции ЕС нелегитимны, попытки давить на Россию не имеют перспектив

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очередные санкции Евросоюза нелегитимны, попытки давить на Москву перспектив не имеют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Двадцать первого июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.
По ее словам, "на фоне очевидной бесперспективности и тщетности многолетней политики давления на Россию все более явными становятся губительные последствия еэсовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза".
Представитель ведомства добавила, что в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе "Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов".
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 22:34
Евросоюз ввел санкции против Собянина и Белоусова
"Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада. Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС, открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны, в том числе в агропромышленном секторе", - пояснила Захарова.
Она напомнила, что ЕС ввел персональные санкции против акционеров и руководства ведущих российских производителей и экспортеров удобрений. По ее словам, среди прямых задач еэсовских рестрикций – ограничение использования денежных средств на счетах в банках в ЕС и за его пределами, невозможность свободного транзита товаров через территорию/акваторию стран-членов ЕС. Отключен от SWIFT целый ряд отечественных банков, включая обсуживающий экспорт российской сельхозпродукции "Россельхозбанк".
"Как следствие, серьезно затруднены грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушены логистические цепочки. Западные экономоператоры и банки, находящиеся под давлением обещанных суровых мер со стороны надзорных органов стран-членов ЕС, затягивают транзакции или вовсе отказываются от ранее заключенных и новых контрактов", - указала представитель МИД России.
Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 23:13
Евросоюз ввел санкции против Чайки
 
Цены на нефтьРоссияЕвросоюзСовет ЕСSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала