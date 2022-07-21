https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804158301.html

В МИД заявили, что очередные санкции Евросоюза нелегитимны

В МИД заявили, что очередные санкции Евросоюза нелегитимны - РИА Новости, 21.07.2022

В МИД заявили, что очередные санкции Евросоюза нелегитимны

Очередные санкции Евросоюза нелегитимны, попытки давить на Москву перспектив не имеют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:27

2022-07-21T23:27

2022-07-21T23:27

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очередные санкции Евросоюза нелегитимны, попытки давить на Москву перспектив не имеют, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, "на фоне очевидной бесперспективности и тщетности многолетней политики давления на Россию все более явными становятся губительные последствия еэсовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза".Представитель ведомства добавила, что в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе "Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов"."Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада. Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС, открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны, в том числе в агропромышленном секторе", - пояснила Захарова.Она напомнила, что ЕС ввел персональные санкции против акционеров и руководства ведущих российских производителей и экспортеров удобрений. По ее словам, среди прямых задач еэсовских рестрикций – ограничение использования денежных средств на счетах в банках в ЕС и за его пределами, невозможность свободного транзита товаров через территорию/акваторию стран-членов ЕС. Отключен от SWIFT целый ряд отечественных банков, включая обсуживающий экспорт российской сельхозпродукции "Россельхозбанк"."Как следствие, серьезно затруднены грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушены логистические цепочки. Западные экономоператоры и банки, находящиеся под давлением обещанных суровых мер со стороны надзорных органов стран-членов ЕС, затягивают транзакции или вовсе отказываются от ранее заключенных и новых контрактов", - указала представитель МИД России.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804152802.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, евросоюз, совет ес, swift