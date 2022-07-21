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Евросоюз ввел санкции против Чайки - РИА Новости, 21.07.2022
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Евросоюз ввел санкции против Чайки
Евросоюз ввел санкции против Чайки - РИА Новости, 21.07.2022
Евросоюз ввел санкции против Чайки
Евросоюз включил в список ограничительных мер полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, говорится в документе,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:13
2022-07-21T23:13
политика
юрий чайка
владимир путин
сша
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список ограничительных мер полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В нем утверждается, что “на протяжении многих лет Юрий Чайка был одним из ближайших соратников Владимира Путина”.Юрий Чайка с апреля также находится под санкциями США.
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политика, юрий чайка, владимир путин, сша, санкции в отношении россии
23:13 21.07.2022
 
Евросоюз ввел санкции против Чайки

Евросоюз включил в список ограничительных мер полпреда президента России в СКФО Чайку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮрий Чайка
Юрий Чайка - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Юрий Чайка. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список ограничительных мер полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
В нем утверждается, что “на протяжении многих лет Юрий Чайка был одним из ближайших соратников Владимира Путина”.
Юрий Чайка с апреля также находится под санкциями США.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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ПолитикаЮрий ЧайкаВладимир ПутинСШАСанкции в отношении России
 
 
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