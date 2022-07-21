https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804157118.html

Евросоюз ввел санкции против Чайки

Евросоюз ввел санкции против Чайки - РИА Новости, 21.07.2022

Евросоюз ввел санкции против Чайки

Евросоюз включил в список ограничительных мер полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, говорится в документе,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:13

2022-07-21T23:13

2022-07-21T23:13

политика

юрий чайка

владимир путин

сша

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список ограничительных мер полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В нем утверждается, что “на протяжении многих лет Юрий Чайка был одним из ближайших соратников Владимира Путина”.Юрий Чайка с апреля также находится под санкциями США.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804152802.html

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, юрий чайка, владимир путин, сша, санкции в отношении россии