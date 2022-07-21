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Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 21.07.2022
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Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России
Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 21.07.2022
Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России
Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Документ размещен в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:12
2022-07-21T23:27
в мире
россия
сергей собянин
москва
андрей белоусов
сергей безруков
владимир машков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Документ размещен в Официальном журнале ЕС.В список новых ограничительных мер попали:Кроме того, Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новые санкции против России нелегитимными, отметив, что таким образом ЕС продолжает загонять себя в тупик, тогда как попытки давить на Москву не имеют никаких перспектив.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а введенные ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом происходящие события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.
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в мире, россия, сергей собянин, москва, андрей белоусов, сергей безруков, владимир машков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ростех, сергей чемезов, сбербанк россии, юнармия, госдума рф, адам делимханов, фонд "русский мир", фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, юрий чайка, кемеровская область, евросоюз, мария львова-белова, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
23:12 21.07.2022 (обновлено: 23:27 21.07.2022)
 
Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Документ размещен в Официальном журнале ЕС.
В список новых ограничительных мер попали:
  • Первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы Адам Делимханов, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Кемеровской Области Сергей Цивилев, постоянный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, сын главы "Ростеха" Станислав Чемезов;
  • Организации Россотрудничество, "Сбербанк", военно-патриотическое движение "Юнармия", Фонд "Русский мир" и Фонд общественной дипломатии имени А.М. Горчакова;
  • Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков;
  • Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
Кроме того, Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новые санкции против России нелегитимными, отметив, что таким образом ЕС продолжает загонять себя в тупик, тогда как попытки давить на Москву не имеют никаких перспектив.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а введенные ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом происходящие события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.
 
В миреРоссияСергей СобянинМоскваАндрей БелоусовСергей БезруковВладимир МашковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РостехСергей ЧемезовСбербанк РоссииЮнармияГосдума РФАдам ДелимхановФонд "Русский мир"Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. ГорчаковаЮрий ЧайкаКемеровская областьЕвросоюзМария Львова-БеловаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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