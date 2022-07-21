https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804156888.html

Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 21.07.2022

Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Документ размещен в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:12

2022-07-21T23:12

2022-07-21T23:27

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россия

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Документ размещен в Официальном журнале ЕС.В список новых ограничительных мер попали:Кроме того, Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новые санкции против России нелегитимными, отметив, что таким образом ЕС продолжает загонять себя в тупик, тогда как попытки давить на Москву не имеют никаких перспектив.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а введенные ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом происходящие события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

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Влада Икрамова

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Влада Икрамова

в мире, россия, сергей собянин, москва, андрей белоусов, сергей безруков, владимир машков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ростех, сергей чемезов, сбербанк россии, юнармия, госдума рф, адам делимханов, фонд "русский мир", фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, юрий чайка, кемеровская область, евросоюз, мария львова-белова, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)