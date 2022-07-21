23:12 21.07.2022 (обновлено: 23:27 21.07.2022)
Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России
Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Документ размещен в Официальном журнале ЕС.
В список новых ограничительных мер попали:
- —Первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы Адам Делимханов, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Кемеровской Области Сергей Цивилев, постоянный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, сын главы "Ростеха" Станислав Чемезов;
- —Организации Россотрудничество, "Сбербанк", военно-патриотическое движение "Юнармия", Фонд "Русский мир" и Фонд общественной дипломатии имени А.М. Горчакова;
- —Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков;
- —Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
Кроме того, Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.
1 июня, 08:00Запад не оставил России выхода
В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новые санкции против России нелегитимными, отметив, что таким образом ЕС продолжает загонять себя в тупик, тогда как попытки давить на Москву не имеют никаких перспектив.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а введенные ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом происходящие события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства.