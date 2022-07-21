https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804156059.html

ЕС включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию"

ЕС включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию" - РИА Новости, 21.07.2022

ЕС включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию"

Евросоюз включил в список для введения ограничительных мер Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и военно-патриотическое... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:06

2022-07-21T23:06

2022-07-21T23:06

евросоюз

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список для введения ограничительных мер Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и военно-патриотическое движение "Юнармия".Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

евросоюз, экономика