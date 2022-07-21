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ЕС включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию" - РИА Новости, 21.07.2022
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ЕС включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию"
ЕС включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию" - РИА Новости, 21.07.2022
ЕС включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию"
Евросоюз включил в список для введения ограничительных мер Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и военно-патриотическое... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:06
2022-07-21T23:06
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список для введения ограничительных мер Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и военно-патриотическое движение "Юнармия".Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.
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евросоюз, экономика
23:06 21.07.2022
 
ЕС включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию"

Евросоюз включил в санкционный список Фонд "Русский мир" и "Юнармию"

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список для введения ограничительных мер Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и военно-патриотическое движение "Юнармия".
Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.
 
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