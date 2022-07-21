https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804147263.html

Евросоюз решил не вводить санкции против "ВСМПО-Ависма"

Евросоюз решил не вводить санкции против "ВСМПО-Ависма" - РИА Новости, 21.07.2022

Евросоюз решил не вводить санкции против "ВСМПО-Ависма"

ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма" на фоне возражений Франции и ряда других стран из-за их опасений, что РФ... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:43

2022-07-21T21:43

2022-07-21T22:04

экономика

всмпо-ависма

airbus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма" на фоне возражений Франции и ряда других стран из-за их опасений, что РФ прекратит экспорт титана странам Евросоюза, пишет газета Wall Street Journal.Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций ЕС против России. Евросоюз, по данным газеты, планировал "ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения"."Дипломаты ЕС заявили, что государства-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта компании может спровоцировать ответный шаг Москвы в виде прекращения продажи титана компании фирмам из ЕС", - отмечается в газете.Корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.По февральской оценке ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе обеспечивает до 40% потребностей в титане Boeing, и до 60% потребностей Airbus.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804053474.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, всмпо-ависма, airbus