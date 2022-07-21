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Евросоюз решил не вводить санкции против "ВСМПО-Ависма" - РИА Новости, 21.07.2022
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Евросоюз решил не вводить санкции против "ВСМПО-Ависма"
Евросоюз решил не вводить санкции против "ВСМПО-Ависма" - РИА Новости, 21.07.2022
Евросоюз решил не вводить санкции против "ВСМПО-Ависма"
ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма" на фоне возражений Франции и ряда других стран из-за их опасений, что РФ... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:43
2022-07-21T22:04
экономика
всмпо-ависма
airbus
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма" на фоне возражений Франции и ряда других стран из-за их опасений, что РФ прекратит экспорт титана странам Евросоюза, пишет газета Wall Street Journal.Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций ЕС против России. Евросоюз, по данным газеты, планировал "ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения"."Дипломаты ЕС заявили, что государства-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта компании может спровоцировать ответный шаг Москвы в виде прекращения продажи титана компании фирмам из ЕС", - отмечается в газете.Корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.По февральской оценке ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе обеспечивает до 40% потребностей в титане Boeing, и до 60% потребностей Airbus.
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экономика, всмпо-ависма, airbus
21:43 21.07.2022 (обновлено: 22:04 21.07.2022)
 
Евросоюз решил не вводить санкции против "ВСМПО-Ависма"

WSJ: Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций против российской "ВСМПО-Ависма"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма" на фоне возражений Франции и ряда других стран из-за их опасений, что РФ прекратит экспорт титана странам Евросоюза, пишет газета Wall Street Journal.
"Евросоюз в последний момент заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта "ВСМПО-Ависма"", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций ЕС против России. Евросоюз, по данным газеты, планировал "ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения".
"Дипломаты ЕС заявили, что государства-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта компании может спровоцировать ответный шаг Москвы в виде прекращения продажи титана компании фирмам из ЕС", - отмечается в газете.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.
По февральской оценке ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе обеспечивает до 40% потребностей в титане Boeing, и до 60% потребностей Airbus.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций
 
ЭкономикаВСМПО-АвисмаAirbus
 
 
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