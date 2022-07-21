https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804043617.html

ЕС расширил список продукции, запрещенной для поставок в Россию

ЕС расширил список продукции, запрещенной для поставок в Россию - РИА Новости, 21.07.2022

ЕС расширил список продукции, запрещенной для поставок в Россию

Новые санкции ЕС расширят список продукции, которая может быть использована Россией для укрепления военного и технологического потенциала, говорится в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:11

2022-07-21T15:11

2022-07-21T15:11

экономика

россия

санкции

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС расширят список продукции, которая может быть использована Россией для укрепления военного и технологического потенциала, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС."Пакет санкций также расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать укреплению военного и технологического потенциала России или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливается контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий", - сказано там.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803989245.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, евросоюз