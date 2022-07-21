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ЕС расширил список продукции, запрещенной для поставок в Россию - РИА Новости, 21.07.2022
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ЕС расширил список продукции, запрещенной для поставок в Россию
ЕС расширил список продукции, запрещенной для поставок в Россию - РИА Новости, 21.07.2022
ЕС расширил список продукции, запрещенной для поставок в Россию
Новые санкции ЕС расширят список продукции, которая может быть использована Россией для укрепления военного и технологического потенциала, говорится в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:11
2022-07-21T15:11
экономика
россия
санкции
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС расширят список продукции, которая может быть использована Россией для укрепления военного и технологического потенциала, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС."Пакет санкций также расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать укреплению военного и технологического потенциала России или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливается контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий", - сказано там.
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экономика, россия, санкции, евросоюз
15:11 21.07.2022
 
ЕС расширил список продукции, запрещенной для поставок в Россию

ЕС расширил список продукции двойного назначения, запрещенной для поставок в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС расширят список продукции, которая может быть использована Россией для укрепления военного и технологического потенциала, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС.
"Пакет санкций также расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать укреплению военного и технологического потенциала России или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливается контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий", - сказано там.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
12:49
Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем
 
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