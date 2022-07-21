https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804038917.html
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций - РИА Новости, 21.07.2022
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций
Мотоклуб "Ночные волки" включен в санкционные списки Евросоюза, сообщил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:57
2022-07-21T14:57
2022-07-21T15:17
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
сбербанк россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мотоклуб "Ночные волки" включен в санкционные списки Евросоюза, сообщил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter."Сегодня мы включаем в санкционный список еще один крупный российский банк Сбербанк и добавляем новых лиц", - написал он.Боррель уточнил, что в список также включены "военные чиновники, мотоклуб "Ночные волки" и актеры".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, сбербанк россии
14:57 21.07.2022 (обновлено: 15:17 21.07.2022)
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций
Боррель объявил о включении мотоклуба "Ночные волки" в список санкций