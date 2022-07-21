Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804038917.html
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций - РИА Новости, 21.07.2022
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций
Мотоклуб "Ночные волки" включен в санкционные списки Евросоюза, сообщил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:57
2022-07-21T15:17
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730988169_0:94:3308:1955_1920x0_80_0_0_57fd8928a0ad28e2024fd467bf1a325f.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мотоклуб "Ночные волки" включен в санкционные списки Евросоюза, сообщил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter."Сегодня мы включаем в санкционный список еще один крупный российский банк Сбербанк и добавляем новых лиц", - написал он.Боррель уточнил, что в список также включены "военные чиновники, мотоклуб "Ночные волки" и актеры".
https://ria.ru/20220719/bezrukov-1803492328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730988169_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_02127bc3b0fcb6bf3fc3be961802dcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, сбербанк россии
14:57 21.07.2022 (обновлено: 15:17 21.07.2022)
 
Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций

Боррель объявил о включении мотоклуба "Ночные волки" в список санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники мотоклуба "Ночные волки"
Участники мотоклуба Ночные волки - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Участники мотоклуба "Ночные волки". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мотоклуб "Ночные волки" включен в санкционные списки Евросоюза, сообщил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
"Сегодня мы включаем в санкционный список еще один крупный российский банк Сбербанк и добавляем новых лиц", - написал он.
Боррель уточнил, что в список также включены "военные чиновники, мотоклуб "Ночные волки" и актеры".
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:50Шоубиз
Безруков поблагодарил за включение его в проект нового черного списка ЕС
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияЕвросоюзЖозеп БоррельСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала