https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804038917.html

Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций

Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций - РИА Новости, 21.07.2022

Евросоюз включил мотоклуб "Ночные волки" в список санкций

Мотоклуб "Ночные волки" включен в санкционные списки Евросоюза, сообщил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:57

2022-07-21T14:57

2022-07-21T15:17

санкции в отношении россии

в мире

россия

евросоюз

жозеп боррель

сбербанк россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мотоклуб "Ночные волки" включен в санкционные списки Евросоюза, сообщил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter."Сегодня мы включаем в санкционный список еще один крупный российский банк Сбербанк и добавляем новых лиц", - написал он.Боррель уточнил, что в список также включены "военные чиновники, мотоклуб "Ночные волки" и актеры".

https://ria.ru/20220719/bezrukov-1803492328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, сбербанк россии