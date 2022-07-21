https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803998466.html

В Кремле прокомментировали новые санкции против России

В Кремле прокомментировали новые санкции против России - РИА Новости, 21.07.2022

В Кремле прокомментировали новые санкции против России

Никакие, даже самые жесткие рестрикции никогда не приводили к смене позиций стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых санкциях... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:19

2022-07-21T13:19

2022-07-21T13:19

владимир путин

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санкции в отношении россии

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никакие, даже самые жесткие рестрикции никогда не приводили к смене позиций стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новых санкциях против России.Песков ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что политика санкционного давления выдыхается, так как в седьмом пакете санкций Евросоюза предусмотрено снятие части ограничений."Нет, такого ощущения нет. Пока с завидным упорством Евросоюз пытается генерировать новые санкции, хотя нам очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, что те страны, против кого вводятся, как-то меняли свою позицию. Тем более это не происходит и с нашей страной", - сказал пресс-секретарь президента."Мы видим, что Европейский союз предпочитает, даже маниакально, придерживаться тех санкций, которые наносят вред их собственным интересам, а, главное, не столько их интересам, а сколько вред их населению, которое начинает очевидно мучиться от этих санкций и от последствий, которые вызывают эти решения Евросоюза. Тут еще нужно не забывать, что гораздо более прагматичны в том плане американцы. Они весьма оперативно, используя их гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам", - добавил Песков.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803989245.html

https://ria.ru/20220721/byurokratiya-1803994481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков, евросоюз, сша