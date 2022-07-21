https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803989245.html

Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем

Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем - РИА Новости, 21.07.2022

Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем

Решения по антироссийским санкциям ЕС на самом деле принимаются не в Брюсселе, их последствия для Европы не просчитываются, дальше будет только хуже, заявила... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:49

2022-07-21T12:49

2022-07-21T13:09

экономика

санкции в отношении россии

санкции

европа

реакция на санкции

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_a01ea1db4d781b11f747f058f7e27beb.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решения по антироссийским санкциям ЕС на самом деле принимаются не в Брюсселе, их последствия для Европы не просчитываются, дальше будет только хуже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, на официальном уровне представителей ЕС говорят о некой солидарности при принятии решений."Но так или иначе мы понимаем, что это не те решения, которые идут от каждого конкретного государства и дальше в хоре идентичных голосов сливаются в единую песню. Отнюдь... К действительно интересам отдельных народов это не имеет никакого отношения", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, "дальше будет еще хуже, потому что те решения, которые принимались Брюсселем, они не просчитывались даже на краткосрочную перспективу".

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803983800.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции в отношении россии, санкции, европа, реакция на санкции, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова