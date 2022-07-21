12:49 21.07.2022 (обновлено: 13:09 21.07.2022)
Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем
Захарова: в Европе не просчитывают последствия антироссийских санкций, дальше будет хуже
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решения по антироссийским санкциям ЕС на самом деле принимаются не в Брюсселе, их последствия для Европы не просчитываются, дальше будет только хуже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, на официальном уровне представителей ЕС говорят о некой солидарности при принятии решений.
"Но так или иначе мы понимаем, что это не те решения, которые идут от каждого конкретного государства и дальше в хоре идентичных голосов сливаются в единую песню. Отнюдь... К действительно интересам отдельных народов это не имеет никакого отношения", - сказала Захарова на брифинге.
"Почему они в ЕС принимают санкции, которые ударяют по ним же самим? Потому что эти санкции они сами не разрабатывают. Эти решения не являются исконными и отвечающими коренным интересам (ЕС - ред.), эти решения принимаются в основном Вашингтоном, продавливаются им... И дальше разыгрывается история, что это некая солидарность", - добавила она.
По словам Захаровой, "дальше будет еще хуже, потому что те решения, которые принимались Брюсселем, они не просчитывались даже на краткосрочную перспективу".