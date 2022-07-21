https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803983800.html
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 21.07.2022
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:46
2022-07-21T12:46
2022-07-21T13:55
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter."Страны-участницы достигли договоренности по усиленным и продленным санкциям ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем оказывать высокое давление столько, сколько потребуется", — подчеркнула она.Накануне постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, в него, среди прочего, вошли запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, а также 50 новых физических и юридических лиц.Против Москвыввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, россия, москва, украина, сбербанк россии, евросоюз, санкции в отношении россии
12:46 21.07.2022 (обновлено: 13:55 21.07.2022)
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Председатель ЕК фон дер Ляйен заявила об утверждении седьмого пакета санкций против России