Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803983800.html
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 21.07.2022
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:46
2022-07-21T13:55
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
украина
сбербанк россии
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter."Страны-участницы достигли договоренности по усиленным и продленным санкциям ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем оказывать высокое давление столько, сколько потребуется", — подчеркнула она.Накануне постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, в него, среди прочего, вошли запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, а также 50 новых физических и юридических лиц.Против Москвыввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803924156.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_322eedffccb04a4969adcedc94b5e31a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, россия, москва, украина, сбербанк россии, евросоюз, санкции в отношении россии
12:46 21.07.2022 (обновлено: 13:55 21.07.2022)
 
Страны ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России

Председатель ЕК фон дер Ляйен заявила об утверждении седьмого пакета санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
"Страны-участницы достигли договоренности по усиленным и продленным санкциям ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем оказывать высокое давление столько, сколько потребуется", — подчеркнула она.
Накануне постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, в него, среди прочего, вошли запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, а также 50 новых физических и юридических лиц.
Против Москвыввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
04:01
Французский банкир заявил о гибели Запада из-за санкций против России
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияМоскваУкраинаСбербанк РоссииЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала