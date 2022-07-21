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Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 21.07.2022
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Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 21.07.2022
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на импорт угля и нефти, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:39
2022-07-21T09:55
в мире
великобритания
экономика
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на импорт угля и нефти, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.Поправка также запрещает предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.
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в мире, великобритания, экономика, санкции в отношении россии, нефть
09:39 21.07.2022 (обновлено: 09:55 21.07.2022)
 
Великобритания ввела новые санкции против России

Британия запретила с 21 июля импорт золота из России и введет санкции против угля и нефти

© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на импорт угля и нефти, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
"Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов… Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.
Поправка также запрещает предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.
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В миреВеликобританияЭкономикаСанкции в отношении РоссииНефть
 
 
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