https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803944317.html
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новые санкции против России - РИА Новости, 21.07.2022
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на импорт угля и нефти, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:39
2022-07-21T09:39
2022-07-21T09:55
в мире
великобритания
экономика
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции на импорт золота из России и введет запрет на импорт угля и нефти, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.Поправка также запрещает предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.
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в мире, великобритания, экономика, санкции в отношении россии, нефть
09:39 21.07.2022 (обновлено: 09:55 21.07.2022)
Великобритания ввела новые санкции против России
Британия запретила с 21 июля импорт золота из России и введет санкции против угля и нефти