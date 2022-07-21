04:01 21.07.2022 (обновлено: 12:15 21.07.2022)
Французский банкир заявил о гибели Запада из-за санкций против России
Французский банкир Виллен предупредил, что антироссийские санкции ведут к гибели Запада
Вид на Париж. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Европейские политики, продвигая антироссийские санкции, ведут Запад к гибели, пишет в статье для французского издания Le Figaro банкир Филипп Виллен.
Финансист возмущен тем, что главы государств, вводя "невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России", никак не обсудили этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.
В частности, пишет банкир, цены на энергоносители уже подскочили, что приводит к взрывному росту расходов на отопление, транспортные расходы домохозяйств и к их обеднению. Предприятия продолжают фиксировать резкий рост своих расходов. Стоимость энергии в Европе будет постоянно гораздо выше, чем где бы то ни было.
При этом чиновники Европейского центрального банка "врут, представляя ситуацию, будто инфляция в ЕС вызвана перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики", говорится в публикации.
Виллен выражает надежду, что шоковое снижение уровня доходов в ЕС позволит открыть политические дебаты, на которых граждане и бизнес, смогут бросить вызов нашей политике слепых "еврократов". "Ведь это именно они ведут нас (Запад. — Прим. ред.) к гибели своей наглой ложью", — резюмирует банкир.
Ранее американское издание Newsweek констатировало, что антироссийские санкции создали для Запада множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту инфляции и цен на продукты питания.
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