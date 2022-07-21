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В Минцифры предложили предустанавливать RuStore на устройства в России - РИА Новости, 21.07.2022
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В Минцифры предложили предустанавливать RuStore на устройства в России
В Минцифры предложили предустанавливать RuStore на устройства в России - РИА Новости, 21.07.2022
В Минцифры предложили предустанавливать RuStore на устройства в России
Министерство цифрового развития РФ предложило включить отечественный магазин приложений RuStore в перечень программ для предварительной установки на технические РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:33
2022-07-21T17:33
общество
технологии
максут шадаев
россия
евразийский экономический союз
google
apple ios
google android
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ предложило включить отечественный магазин приложений RuStore в перечень программ для предварительной установки на технические устройства, следует из соответствующего документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В конце мая глава Минцифры Максут Шадаев на "Российском интернет форуме-2022" заявил, что магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах. В ведомстве напомнили, что перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, поданных правообладателями."Проектом постановления предусматривается включение в перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, единого магазина приложений, функционирование которого обеспечивается ООО "ВК", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Документ предусматривает предварительную установку единого магазина приложений вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам (Applist), установка которой предусмотрена действующим регулированием. "Функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist", - уточняется в сообщении.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore российских приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. При этом на платформе iOS, в отличие от Android, у пользователей отсутствует возможность пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального - AppStore, и, соответственно, им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.
https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html
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общество, технологии, максут шадаев, россия, евразийский экономический союз, google, apple ios, google android
17:33 21.07.2022
 
В Минцифры предложили предустанавливать RuStore на устройства в России

Минцифры хочет включить RuStore в перечень программ для предустановки на устройства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник магазина держит в руках смартфон
Сотрудник магазина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник магазина держит в руках смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ предложило включить отечественный магазин приложений RuStore в перечень программ для предварительной установки на технические устройства, следует из соответствующего документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В конце мая глава Минцифры Максут Шадаев на "Российском интернет форуме-2022" заявил, что магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах. В ведомстве напомнили, что перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, поданных правообладателями.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 11:27Наука
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore
"Проектом постановления предусматривается включение в перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, единого магазина приложений, функционирование которого обеспечивается ООО "ВК", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документ предусматривает предварительную установку единого магазина приложений вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам (Applist), установка которой предусмотрена действующим регулированием. "Функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist", - уточняется в сообщении.
В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore российских приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. При этом на платформе iOS, в отличие от Android, у пользователей отсутствует возможность пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального - AppStore, и, соответственно, им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 15:40
Минцифры просубсидирует заказчикам большую часть затрат на разработку ПО
 
ОбществоТехнологииМаксут ШадаевРоссияЕвразийский экономический союзGoogleApple iOSGoogle Android
 
 
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