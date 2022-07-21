https://ria.ru/20220721/rustore-1804095145.html

В Минцифры предложили предустанавливать RuStore на устройства в России

В Минцифры предложили предустанавливать RuStore на устройства в России - РИА Новости, 21.07.2022

В Минцифры предложили предустанавливать RuStore на устройства в России

Министерство цифрового развития РФ предложило включить отечественный магазин приложений RuStore в перечень программ для предварительной установки на технические РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:33

2022-07-21T17:33

2022-07-21T17:33

общество

технологии

максут шадаев

россия

евразийский экономический союз

google

apple ios

google android

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ предложило включить отечественный магазин приложений RuStore в перечень программ для предварительной установки на технические устройства, следует из соответствующего документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В конце мая глава Минцифры Максут Шадаев на "Российском интернет форуме-2022" заявил, что магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри России. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах. В ведомстве напомнили, что перечень программных обеспечений для предустановки на отдельные виды товаров утверждает правительство на основе отбора заявок, поданных правообладателями."Проектом постановления предусматривается включение в перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, единого магазина приложений, функционирование которого обеспечивается ООО "ВК", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Документ предусматривает предварительную установку единого магазина приложений вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам (Applist), установка которой предусмотрена действующим регулированием. "Функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist", - уточняется в сообщении.В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore российских приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. При этом на платформе iOS, в отличие от Android, у пользователей отсутствует возможность пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального - AppStore, и, соответственно, им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов.

https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html

https://ria.ru/20220718/po-1803241898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, максут шадаев, россия, евразийский экономический союз, google, apple ios, google android