https://ria.ru/20220721/rubl-1803917688.html

Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке

Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке - РИА Новости, 21.07.2022

Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке

Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит. С чем это связано и куда в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:18

2022-07-21T03:18

2022-07-21T08:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит. С чем это связано и куда в итоге направится нацвалюта, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.По его словам, власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Банка России. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и интерес населения к скупке доллара по мере приближения к отметке в 50 рублей.Одновременно в пользу укрепления работают другие факторы - наступление нового налогового периода, по-прежнему недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом. Иными словами, налицо баланс между укреплением и ослаблением рубля: равновесие сохраняется, не позволяя маятнику качнуться в ту или другую сторону. По мнению Суверова, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе нацвалюта начнет ослабевать.

https://ria.ru/20220720/kurs-1803880164.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль