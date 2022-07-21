https://ria.ru/20220721/rubl-1803917688.html
Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке
Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке - РИА Новости, 21.07.2022
Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке
Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит. С чем это связано и куда в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:18
2022-07-21T03:18
2022-07-21T08:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152862/71/1528627184_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1941601bc74d8ddf227b794704443663.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит. С чем это связано и куда в итоге направится нацвалюта, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.По его словам, власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Банка России. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и интерес населения к скупке доллара по мере приближения к отметке в 50 рублей.Одновременно в пользу укрепления работают другие факторы - наступление нового налогового периода, по-прежнему недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом. Иными словами, налицо баланс между укреплением и ослаблением рубля: равновесие сохраняется, не позволяя маятнику качнуться в ту или другую сторону. По мнению Суверова, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе нацвалюта начнет ослабевать.
https://ria.ru/20220720/kurs-1803880164.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152862/71/1528627184_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a8ea8bf9cab98abf5ea953da9282805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль
03:18 21.07.2022 (обновлено: 08:09 21.07.2022)
Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке
Инвестстратег Суверов спрогнозировал ослабление рубля в августе из-за валютных интервенций