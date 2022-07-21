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Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке - РИА Новости, 21.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220721/rubl-1803917688.html
Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке
Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке - РИА Новости, 21.07.2022
Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке
Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит. С чем это связано и куда в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:18
2022-07-21T08:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит. С чем это связано и куда в итоге направится нацвалюта, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.По его словам, власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Банка России. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и интерес населения к скупке доллара по мере приближения к отметке в 50 рублей.Одновременно в пользу укрепления работают другие факторы - наступление нового налогового периода, по-прежнему недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом. Иными словами, налицо баланс между укреплением и ослаблением рубля: равновесие сохраняется, не позволяя маятнику качнуться в ту или другую сторону. По мнению Суверова, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе нацвалюта начнет ослабевать.
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экономика, рубль
03:18 21.07.2022 (обновлено: 08:09 21.07.2022)
 
Инвестстратег рассказал, почему рубль завис в одной точке

Инвестстратег Суверов спрогнозировал ослабление рубля в августе из-за валютных интервенций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрафик курса доллара США
График курса доллара США - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит. С чем это связано и куда в итоге направится нацвалюта, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
По его словам, власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Банка России. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и интерес населения к скупке доллара по мере приближения к отметке в 50 рублей.
Электронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 19:32Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 55 рублей
Одновременно в пользу укрепления работают другие факторы - наступление нового налогового периода, по-прежнему недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом. Иными словами, налицо баланс между укреплением и ослаблением рубля: равновесие сохраняется, не позволяя маятнику качнуться в ту или другую сторону. По мнению Суверова, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе нацвалюта начнет ослабевать.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубль
 
 
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