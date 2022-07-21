https://ria.ru/20220721/robotaksi-1804041659.html

В Китае показали роботакси без руля

В Китае показали роботакси без руля - РИА Новости, 21.07.2022

В Китае показали роботакси без руля

Технологический гигант Baidu презентовал новое поколение беспилотного роботакси. Аналогичные машины должны выйти на линии в крупных городах Китая. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:05

2022-07-21T15:05

2022-07-21T15:05

наука

технологии

baidu

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804041261_0:1:1278:720_1920x0_80_0_0_834bde071eac8c89fb9e3b31d6422437.png

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Технологический гигант Baidu презентовал новое поколение беспилотного роботакси. Аналогичные машины должны выйти на линии в крупных городах Китая.Модель получило название Apollo RT6 EV — автомобиль выполнен в двухобъемном кузове и напоминает минивэн. У беспилотника съемный руль и он может передвигаться полностью в автономном режиме без участия человека. В Baidu относят свою разработку к четвертому уровню, то есть она способна автоматически функционировать в заранее указанных областях. Подчеркивается, что автопилот по своим способностям сравним с водителем с 20-летним стажемНа борту Apollo RT6 EV предусмотрено 38 датчиков, в числе которых восемь LiDAR, необходимых для ориентирования в пространстве. В салоне могут быть размещены от двух до четырех пассажиров. За ними будут присматривать камеры, установленные в салоне.Других технических характеристики разработчики не раскрывают. Серийное производство Apollo RT6 начнется в ближайшем будущем. Во второй половине 2023-го Baidu начнет тестировать беспилотные такси в рамках собственной платформы Robotaxi.

https://ria.ru/20220712/elektrokar-1802040074.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, baidu, беспилотники