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В Китае показали роботакси без руля - РИА Новости, 21.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220721/robotaksi-1804041659.html
В Китае показали роботакси без руля
В Китае показали роботакси без руля - РИА Новости, 21.07.2022
В Китае показали роботакси без руля
Технологический гигант Baidu презентовал новое поколение беспилотного роботакси. Аналогичные машины должны выйти на линии в крупных городах Китая. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:05
2022-07-21T15:05
наука
технологии
baidu
беспилотники
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Технологический гигант Baidu презентовал новое поколение беспилотного роботакси. Аналогичные машины должны выйти на линии в крупных городах Китая.Модель получило название Apollo RT6 EV — автомобиль выполнен в двухобъемном кузове и напоминает минивэн. У беспилотника съемный руль и он может передвигаться полностью в автономном режиме без участия человека. В Baidu относят свою разработку к четвертому уровню, то есть она способна автоматически функционировать в заранее указанных областях. Подчеркивается, что автопилот по своим способностям сравним с водителем с 20-летним стажемНа борту Apollo RT6 EV предусмотрено 38 датчиков, в числе которых восемь LiDAR, необходимых для ориентирования в пространстве. В салоне могут быть размещены от двух до четырех пассажиров. За ними будут присматривать камеры, установленные в салоне.Других технических характеристики разработчики не раскрывают. Серийное производство Apollo RT6 начнется в ближайшем будущем. Во второй половине 2023-го Baidu начнет тестировать беспилотные такси в рамках собственной платформы Robotaxi.
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технологии, baidu, беспилотники
15:05 21.07.2022
 

В Китае показали роботакси без руля

© BaiduBaidu Apollo RT6 EV
Baidu Apollo RT6 EV
© Baidu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Технологический гигант Baidu презентовал новое поколение беспилотного роботакси. Аналогичные машины должны выйти на линии в крупных городах Китая.
Модель получило название Apollo RT6 EV — автомобиль выполнен в двухобъемном кузове и напоминает минивэн. У беспилотника съемный руль и он может передвигаться полностью в автономном режиме без участия человека. В Baidu относят свою разработку к четвертому уровню, то есть она способна автоматически функционировать в заранее указанных областях. Подчеркивается, что автопилот по своим способностям сравним с водителем с 20-летним стажем
На борту Apollo RT6 EV предусмотрено 38 датчиков, в числе которых восемь LiDAR, необходимых для ориентирования в пространстве. В салоне могут быть размещены от двух до четырех пассажиров. За ними будут присматривать камеры, установленные в салоне.
Других технических характеристики разработчики не раскрывают. Серийное производство Apollo RT6 начнется в ближайшем будущем. Во второй половине 2023-го Baidu начнет тестировать беспилотные такси в рамках собственной платформы Robotaxi.
Презентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 17:26
Премиальный китайский электромобиль начнут продавать в России в 2023 году
 
НаукаТехнологииBaiduБеспилотники
 
 
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