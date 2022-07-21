https://ria.ru/20220721/robotaksi-1804041659.html
В Китае показали роботакси без руля
В Китае показали роботакси без руля - РИА Новости, 21.07.2022
В Китае показали роботакси без руля
Технологический гигант Baidu презентовал новое поколение беспилотного роботакси. Аналогичные машины должны выйти на линии в крупных городах Китая. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:05
2022-07-21T15:05
2022-07-21T15:05
наука
технологии
baidu
беспилотники
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Технологический гигант Baidu презентовал новое поколение беспилотного роботакси. Аналогичные машины должны выйти на линии в крупных городах Китая.Модель получило название Apollo RT6 EV — автомобиль выполнен в двухобъемном кузове и напоминает минивэн. У беспилотника съемный руль и он может передвигаться полностью в автономном режиме без участия человека. В Baidu относят свою разработку к четвертому уровню, то есть она способна автоматически функционировать в заранее указанных областях. Подчеркивается, что автопилот по своим способностям сравним с водителем с 20-летним стажемНа борту Apollo RT6 EV предусмотрено 38 датчиков, в числе которых восемь LiDAR, необходимых для ориентирования в пространстве. В салоне могут быть размещены от двух до четырех пассажиров. За ними будут присматривать камеры, установленные в салоне.Других технических характеристики разработчики не раскрывают. Серийное производство Apollo RT6 начнется в ближайшем будущем. Во второй половине 2023-го Baidu начнет тестировать беспилотные такси в рамках собственной платформы Robotaxi.
https://ria.ru/20220712/elektrokar-1802040074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, baidu, беспилотники