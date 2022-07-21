https://ria.ru/20220721/revaktsinatsiya-1804085178.html
Минздрав призвал ревакцинироваться на фоне роста числа заболевших COVID-19
Минздрав призвал ревакцинироваться на фоне роста числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022
Минздрав призвал ревакцинироваться на фоне роста числа заболевших COVID-19
Рост числа новых случаев коронавируса в России преимущественно связан со штаммом "омикрон", вызывающим сравнительное легкое течение болезни, но проходить... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:12
2022-07-21T17:12
2022-07-21T17:37
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общество
коронавирус covid-19
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ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Рост числа новых случаев коронавируса в России преимущественно связан со штаммом "омикрон", вызывающим сравнительное легкое течение болезни, но проходить ревакцинацию по-прежнему необходимо, заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.По его словам, в мире наблюдается рост числа случаев новой коронавирусной инфекции.Он также отметил, что своевременная ревакцинация людей из групп риска позволяет снизить вероятность осложненного течения заболевания, а также уменьшает вероятность развития "долгого" ковида. Замминистра пояснил, что, по данным Минздрава, тяжелые пациенты, которые находятся в реанимации, - это не привитые."Мы видим, что наши вакцины, в частности вакцина "Спутник", надежно защищает организм от всех распространенных штаммов новой коронавирусной инфекции. Поэтому мы просим наших граждан очень ответственно относиться к своему здоровью и сделать прививку. Даже если вы заболеете, будучи привитыми, то заболевание будет протекать легко и не приведет к тяжелым последствиям", - добавил Плутницкий.Он также напомнил, что последствия перенесенной коронавирусной инфекции также представляют опасность.
https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803454260.html
РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19
17:12 21.07.2022 (обновлено: 17:37 21.07.2022)
Минздрав призвал ревакцинироваться на фоне роста числа заболевших COVID-19
Минздрав призвал россиян ревакцинироваться из-за роста числа заболевших COVID-19
ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Рост числа новых случаев коронавируса в России преимущественно связан со штаммом "омикрон", вызывающим сравнительное легкое течение болезни, но проходить ревакцинацию по-прежнему необходимо, заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
По его словам, в мире наблюдается рост числа случаев новой коронавирусной инфекции.
"В нашей стране это преимущественно штамм "омикрон", который вызывает сравнительно легкое течение болезни, в первую очередь у вакцинированных ранее граждан. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки", - сказал Плутницкий журналистам.
Он также отметил, что своевременная ревакцинация людей из групп риска позволяет снизить вероятность осложненного течения заболевания, а также уменьшает вероятность развития "долгого" ковида. Замминистра пояснил, что, по данным Минздрава, тяжелые пациенты, которые находятся в реанимации, - это не привитые.
"Мы видим, что наши вакцины, в частности вакцина "Спутник", надежно защищает организм от всех распространенных штаммов новой коронавирусной инфекции. Поэтому мы просим наших граждан очень ответственно относиться к своему здоровью и сделать прививку. Даже если вы заболеете, будучи привитыми, то заболевание будет протекать легко и не приведет к тяжелым последствиям", - добавил Плутницкий.
Он также напомнил, что последствия перенесенной коронавирусной инфекции также представляют опасность.