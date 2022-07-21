https://ria.ru/20220721/revaktsinatsiya-1804085178.html

Минздрав призвал ревакцинироваться на фоне роста числа заболевших COVID-19

Минздрав призвал ревакцинироваться на фоне роста числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022

Минздрав призвал ревакцинироваться на фоне роста числа заболевших COVID-19

Рост числа новых случаев коронавируса в России преимущественно связан со штаммом "омикрон", вызывающим сравнительное легкое течение болезни, но проходить... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:12

2022-07-21T17:12

2022-07-21T17:37

распространение коронавируса

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общество

коронавирус covid-19

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ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Рост числа новых случаев коронавируса в России преимущественно связан со штаммом "омикрон", вызывающим сравнительное легкое течение болезни, но проходить ревакцинацию по-прежнему необходимо, заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.По его словам, в мире наблюдается рост числа случаев новой коронавирусной инфекции.Он также отметил, что своевременная ревакцинация людей из групп риска позволяет снизить вероятность осложненного течения заболевания, а также уменьшает вероятность развития "долгого" ковида. Замминистра пояснил, что, по данным Минздрава, тяжелые пациенты, которые находятся в реанимации, - это не привитые."Мы видим, что наши вакцины, в частности вакцина "Спутник", надежно защищает организм от всех распространенных штаммов новой коронавирусной инфекции. Поэтому мы просим наших граждан очень ответственно относиться к своему здоровью и сделать прививку. Даже если вы заболеете, будучи привитыми, то заболевание будет протекать легко и не приведет к тяжелым последствиям", - добавил Плутницкий.Он также напомнил, что последствия перенесенной коронавирусной инфекции также представляют опасность.

https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803454260.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19