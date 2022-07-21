https://ria.ru/20220721/reteyl-1803947670.html

Исследование: российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress в рейтинге

Исследование: российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress в рейтинге - РИА Новости, 21.07.2022

Исследование: российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress в рейтинге

Российские магазины вытесняют AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров страны - так, Ozon впервые обошел китайского конкурента и стал лидером, а Wildberries... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:03

2022-07-21T10:03

2022-07-21T10:03

экономика

россия

aliexpress

ozon

wildberries

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские магазины вытесняют AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров страны - так, Ozon впервые обошел китайского конкурента и стал лидером, а Wildberries сократил разрыв, закрепив за собой третье место, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основе более 28 миллиардов русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа за период 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. В рейтинге участвовали онлайн-ретейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров по России, а также имеют русскоязычный интерфейс. При этом из рейтинга были исключены иностранные компании, которые прекратили деятельность в стране или объявили об уходе с российского рынка."Ozon (1 место; +1 позиция в рейтинге) вырвался в лидеры, обойдя всех конкурентов. У маркетплейса 7,3 миллиона упоминаний за год, благодаря чему он занял позицию "самого" маркетплейса страны... На фоне активного развития отечественных маркетплейсов внимание к AliExpress (2;-1) постепенно снижается - количество упоминаний составило 6,8 миллиона сообщений против 8,8 миллиона в 2021 году", - говорится в исследовании.При этом у маркетплейса Wildberries небольшой отрыв от второго места, а внимание выросло почти в 2 раза - 6,6 миллиона упоминаний против 3,5 миллиона в 2021 году. "Среди участников рейтинга, кто показал заметный прирост позиций – сервис доставки продуктов Vprok от "Перекрестка" (10;+13), маркетплейс "СберМегаМаркет" (9;+10), товары для дома "ВсеИнструменты" (30;+10)", - также добавляется в сообщении.При этом наибольшее число новичков пришлось на модный сегмент: Lichi (21, новичок), Gloria Jeans (29, новичок), Zarina (37, новичок), Befree (49, новичок). Лидерство в этом сегменте сохраняет Lamoda (12, +2), которая поднялась на 2 строчки вверх. Также в рейтинг впервые вошел мебельный магазин Hoff (44; новичок) на фоне ухода шведского ритейлера Ikea с российского рынка, а также вернулись продавцы товары для животных Petshop (34; новичок) и Бетховен (39; новичок), которые остались вне топа в 2021 году.Отмечается, что наибольшее падение в рейтинге у торгового дома стройматериалов "Петрович" (36; -12). Участники прошлого топа - "Адамас" и "Метро" покинули рейтинг, оказавшись за пределами топ-50.Таким образом, по оценкам экспертов, интерес к онлайн-шоппингу в России продолжает расти, несмотря на временное снижение внимания в начале года. Суммарное число упоминаний участников топа за год выросло почти на 20%, достигнув 31,4 миллиона. По числу компаний лидирует продуктовый ритейл, доля которого составляет 20% (11 компаний), при этом по числу обсуждений у продовольственных ритейлеров всего 9% (2,9 миллиона сообщений).

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, aliexpress, ozon, wildberries