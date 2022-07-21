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Исследование: российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress в рейтинге - РИА Новости, 21.07.2022
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Исследование: российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress в рейтинге
Исследование: российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress в рейтинге - РИА Новости, 21.07.2022
Исследование: российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress в рейтинге
Российские магазины вытесняют AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров страны - так, Ozon впервые обошел китайского конкурента и стал лидером, а Wildberries... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:03
2022-07-21T10:03
экономика
россия
aliexpress
ozon
wildberries
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские магазины вытесняют AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров страны - так, Ozon впервые обошел китайского конкурента и стал лидером, а Wildberries сократил разрыв, закрепив за собой третье место, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основе более 28 миллиардов русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа за период 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. В рейтинге участвовали онлайн-ретейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров по России, а также имеют русскоязычный интерфейс. При этом из рейтинга были исключены иностранные компании, которые прекратили деятельность в стране или объявили об уходе с российского рынка."Ozon (1 место; +1 позиция в рейтинге) вырвался в лидеры, обойдя всех конкурентов. У маркетплейса 7,3 миллиона упоминаний за год, благодаря чему он занял позицию "самого" маркетплейса страны... На фоне активного развития отечественных маркетплейсов внимание к AliExpress (2;-1) постепенно снижается - количество упоминаний составило 6,8 миллиона сообщений против 8,8 миллиона в 2021 году", - говорится в исследовании.При этом у маркетплейса Wildberries небольшой отрыв от второго места, а внимание выросло почти в 2 раза - 6,6 миллиона упоминаний против 3,5 миллиона в 2021 году. "Среди участников рейтинга, кто показал заметный прирост позиций – сервис доставки продуктов Vprok от "Перекрестка" (10;+13), маркетплейс "СберМегаМаркет" (9;+10), товары для дома "ВсеИнструменты" (30;+10)", - также добавляется в сообщении.При этом наибольшее число новичков пришлось на модный сегмент: Lichi (21, новичок), Gloria Jeans (29, новичок), Zarina (37, новичок), Befree (49, новичок). Лидерство в этом сегменте сохраняет Lamoda (12, +2), которая поднялась на 2 строчки вверх. Также в рейтинг впервые вошел мебельный магазин Hoff (44; новичок) на фоне ухода шведского ритейлера Ikea с российского рынка, а также вернулись продавцы товары для животных Petshop (34; новичок) и Бетховен (39; новичок), которые остались вне топа в 2021 году.Отмечается, что наибольшее падение в рейтинге у торгового дома стройматериалов "Петрович" (36; -12). Участники прошлого топа - "Адамас" и "Метро" покинули рейтинг, оказавшись за пределами топ-50.Таким образом, по оценкам экспертов, интерес к онлайн-шоппингу в России продолжает расти, несмотря на временное снижение внимания в начале года. Суммарное число упоминаний участников топа за год выросло почти на 20%, достигнув 31,4 миллиона. По числу компаний лидирует продуктовый ритейл, доля которого составляет 20% (11 компаний), при этом по числу обсуждений у продовольственных ритейлеров всего 9% (2,9 миллиона сообщений).
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экономика, россия, aliexpress, ozon, wildberries
10:03 21.07.2022
 
Исследование: российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress в рейтинге

Brand Analytics: российские магазины вытесняют AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские магазины вытесняют AliExpress в рейтинге онлайн-ретейлеров страны - так, Ozon впервые обошел китайского конкурента и стал лидером, а Wildberries сократил разрыв, закрепив за собой третье место, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось на основе более 28 миллиардов русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа за период 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. В рейтинге участвовали онлайн-ретейлеры, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров по России, а также имеют русскоязычный интерфейс. При этом из рейтинга были исключены иностранные компании, которые прекратили деятельность в стране или объявили об уходе с российского рынка.
© BrandAnalyticsТоп-20 онлайн-ритейлеров в соцмедиа
Топ-20 онлайн-ритейлеров в соцмедиа
© BrandAnalytics
Топ-20 онлайн-ритейлеров в соцмедиа
"Ozon (1 место; +1 позиция в рейтинге) вырвался в лидеры, обойдя всех конкурентов. У маркетплейса 7,3 миллиона упоминаний за год, благодаря чему он занял позицию "самого" маркетплейса страны... На фоне активного развития отечественных маркетплейсов внимание к AliExpress (2;-1) постепенно снижается - количество упоминаний составило 6,8 миллиона сообщений против 8,8 миллиона в 2021 году", - говорится в исследовании.
При этом у маркетплейса Wildberries небольшой отрыв от второго места, а внимание выросло почти в 2 раза - 6,6 миллиона упоминаний против 3,5 миллиона в 2021 году. "Среди участников рейтинга, кто показал заметный прирост позиций – сервис доставки продуктов Vprok от "Перекрестка" (10;+13), маркетплейс "СберМегаМаркет" (9;+10), товары для дома "ВсеИнструменты" (30;+10)", - также добавляется в сообщении.
При этом наибольшее число новичков пришлось на модный сегмент: Lichi (21, новичок), Gloria Jeans (29, новичок), Zarina (37, новичок), Befree (49, новичок). Лидерство в этом сегменте сохраняет Lamoda (12, +2), которая поднялась на 2 строчки вверх. Также в рейтинг впервые вошел мебельный магазин Hoff (44; новичок) на фоне ухода шведского ритейлера Ikea с российского рынка, а также вернулись продавцы товары для животных Petshop (34; новичок) и Бетховен (39; новичок), которые остались вне топа в 2021 году.
© BrandAnalyticsДоля сегментов по числу компаний/упоминаний
Доля сегментов по числу компаний/упоминаний
© BrandAnalytics
Доля сегментов по числу компаний/упоминаний
Отмечается, что наибольшее падение в рейтинге у торгового дома стройматериалов "Петрович" (36; -12). Участники прошлого топа - "Адамас" и "Метро" покинули рейтинг, оказавшись за пределами топ-50.
Таким образом, по оценкам экспертов, интерес к онлайн-шоппингу в России продолжает расти, несмотря на временное снижение внимания в начале года. Суммарное число упоминаний участников топа за год выросло почти на 20%, достигнув 31,4 миллиона. По числу компаний лидирует продуктовый ритейл, доля которого составляет 20% (11 компаний), при этом по числу обсуждений у продовольственных ритейлеров всего 9% (2,9 миллиона сообщений).
© BrandAnalyticsИнтерес к онлайн-шоппингу в соцмедиа
Интерес к онлайн-шоппингу в соцмедиа
© BrandAnalytics
Интерес к онлайн-шоппингу в соцмедиа
 
ЭкономикаРоссияAliExpressOzonWildberries
 
 
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