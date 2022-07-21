19:28 21.07.2022 (обновлено: 20:59 21.07.2022)
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии бен Сальманом ситуацию на мировом рынке нефти
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, сообщили в пресс-службе Кремля.
"С обеих сторон дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей. Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке", — говорится в заявлении.
Лидеры государств подчеркнули необходимость продолжить координацию в рамках ОПЕК+ и отметили, что члены объединения последовательно выполняют обязательства для поддержания баланса на мировом рынке энергоносителей.
Путин и бен Сальман также обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии с учетом итогов состоявшейся в Тегеране встречи стран — гарантов Астанинского процесса и договорились продолжать контакты на различных уровнях.
Страны "Большой семерки" активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры для ограничения доходов Москвы от экспорта. Тем не менее сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Накануне в Минфине США заявили, что потолок цен на нефть планируют установить к декабрю.
Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, если она окажется ниже затрат на добычу.
20 июля, 01:20Путин объяснил, почему на Западе дорожают нефть и газ