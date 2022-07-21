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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 21.07.2022
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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 21.07.2022
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на мировом рынке нефти,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:28
2022-07-21T20:59
владимир путин
цены на нефть
саудовская аравия
россия
в мире
опек
сирия
министерство финансов сша
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, сообщили в пресс-службе Кремля."С обеих сторон дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей. Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке", — говорится в заявлении.Лидеры государств подчеркнули необходимость продолжить координацию в рамках ОПЕК+ и отметили, что члены объединения последовательно выполняют обязательства для поддержания баланса на мировом рынке энергоносителей.Путин и бен Сальман также обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии с учетом итогов состоявшейся в Тегеране встречи стран — гарантов Астанинского процесса и договорились продолжать контакты на различных уровнях.Страны "Большой семерки" активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры для ограничения доходов Москвы от экспорта. Тем не менее сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Накануне в Минфине США заявили, что потолок цен на нефть планируют установить к декабрю.Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, если она окажется ниже затрат на добычу.
https://ria.ru/20220720/neft-1803911009.html
https://ria.ru/20220718/neft-1803143058.html
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владимир путин, цены на нефть, саудовская аравия, россия, в мире, опек, сирия, министерство финансов сша, александр новак
19:28 21.07.2022 (обновлено: 20:59 21.07.2022)
 
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии бен Сальманом ситуацию на мировом рынке нефти

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, сообщили в пресс-службе Кремля.
"С обеих сторон дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей. Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке", — говорится в заявлении.
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Путин и бен Сальман также обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии с учетом итогов состоявшейся в Тегеране встречи стран — гарантов Астанинского процесса и договорились продолжать контакты на различных уровнях.
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Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, если она окажется ниже затрат на добычу.
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