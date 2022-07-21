https://ria.ru/20220721/putin-1804129033.html

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти - РИА Новости, 21.07.2022

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на мировом рынке нефти,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:28

2022-07-21T19:28

2022-07-21T20:59

владимир путин

цены на нефть

саудовская аравия

россия

в мире

опек

сирия

министерство финансов сша

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, сообщили в пресс-службе Кремля."С обеих сторон дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей. Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке", — говорится в заявлении.Лидеры государств подчеркнули необходимость продолжить координацию в рамках ОПЕК+ и отметили, что члены объединения последовательно выполняют обязательства для поддержания баланса на мировом рынке энергоносителей.Путин и бен Сальман также обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии с учетом итогов состоявшейся в Тегеране встречи стран — гарантов Астанинского процесса и договорились продолжать контакты на различных уровнях.Страны "Большой семерки" активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры для ограничения доходов Москвы от экспорта. Тем не менее сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Накануне в Минфине США заявили, что потолок цен на нефть планируют установить к декабрю.Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, если она окажется ниже затрат на добычу.

https://ria.ru/20220720/neft-1803911009.html

https://ria.ru/20220718/neft-1803143058.html

https://ria.ru/20220720/otvety-1803599014.html

саудовская аравия

россия

сирия

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владимир путин, цены на нефть, саудовская аравия, россия, в мире, опек, сирия, министерство финансов сша, александр новак