https://ria.ru/20220721/putin-1804082075.html
Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву
Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву - РИА Новости, 21.07.2022
Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита в Москву он не получал полномочий на встречу с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:03
2022-07-21T17:03
2022-07-21T17:03
в мире
венгрия
мид венгрии
россия
петер сийярто
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита в Москву он не получал полномочий на встречу с президентом России Владимиром Путиным."Что касается встречи на высшем уровне, у меня такого мандата нет. Мой мандат распространяется на закупку дополнительного объема газа", - сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20220713/vengriya-1802199109.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, мид венгрии, россия, петер сийярто, владимир путин
Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву
Сийярто заявил, что не получал полномочий на встречу с Путиным во время визита в Москву