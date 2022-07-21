https://ria.ru/20220721/putin-1804082075.html

Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву

Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву - РИА Новости, 21.07.2022

Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита в Москву он не получал полномочий на встречу с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:03

2022-07-21T17:03

2022-07-21T17:03

в мире

венгрия

мид венгрии

россия

петер сийярто

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита в Москву он не получал полномочий на встречу с президентом России Владимиром Путиным."Что касается встречи на высшем уровне, у меня такого мандата нет. Мой мандат распространяется на закупку дополнительного объема газа", - сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20220713/vengriya-1802199109.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, мид венгрии, россия, петер сийярто, владимир путин