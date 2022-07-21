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Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву - РИА Новости, 21.07.2022
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Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву
Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву - РИА Новости, 21.07.2022
Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита в Москву он не получал полномочий на встречу с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:03
2022-07-21T17:03
в мире
венгрия
мид венгрии
россия
петер сийярто
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита в Москву он не получал полномочий на встречу с президентом России Владимиром Путиным."Что касается встречи на высшем уровне, у меня такого мандата нет. Мой мандат распространяется на закупку дополнительного объема газа", - сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20220713/vengriya-1802199109.html
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в мире, венгрия, мид венгрии, россия, петер сийярто, владимир путин
17:03 21.07.2022
 
Сийярто уточнил, что не увидится с Путиным во время визита в Москву

Сийярто заявил, что не получал полномочий на встречу с Путиным во время визита в Москву

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита в Москву он не получал полномочий на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Что касается встречи на высшем уровне, у меня такого мандата нет. Мой мандат распространяется на закупку дополнительного объема газа", - сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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В миреВенгрияМИД ВенгрииРоссияПетер СийяртоВладимир Путин
 
 
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