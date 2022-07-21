https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803791160.html

Определены самые бюджетные способы для туристов попасть в Европу

Определены самые бюджетные способы для туристов попасть в Европу - РИА Новости, 21.07.2022

Определены самые бюджетные способы для туристов попасть в Европу

Эксперты назвали бюджетные способы попасть в Европу на автобусе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T05:06

2022-07-21T05:06

2022-07-21T05:06

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Эксперты назвали бюджетные способы попасть в Европу на автобусе, сообщает Туту.ру.Отмена ковидных ограничений и открытие сухопутных границ позволяет россиянам отправиться в европейские страны, не переплачивая за перелеты со стыковками в других государствах. Можно воспользоваться связкой "автобус плюс самолет": добираться до приграничных зарубежных городов по земле, а затем лететь европейским лоукостером.До Финляндии удобнее всего доехать по земле жителям Смоленска, Сестрорецка и Санкт-Петербурга. Быстрее и дешевле последний вариант: путь займет примерно семь часов и обойдется приблизительно в четыре тысячи рублей. Из Хельсинки можно улететь куда угодно: регулярные рейсы осуществляются в большинство городов Европы.В Таллин ходят автобусы из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Дорога из столицы занимает от 14 до 20 часов и стоит около 12 тысяч рублей. Из Петербурга ехать выгоднее: билет обойдется в 2,5 тысячи рублей. Из Таллина регулярно летают самолеты в крупные европейские города.В Ригу есть автобусные рейсы из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Причем путь из столицы — самый дорогой: билет стоит от восьми до 12 тысяч рублей. Вариантов перелета чуть меньше, чем из других прибалтийских городов, но выбор все равно богат.Вильнюс принимает автобусы из Москвы и Пскова. Улететь из Вильнюса можно почти в шесть десятков европейских городов.В Варшаву автобусы отправляются из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Билеты относительно недорогие — от пяти тысяч рублей. Далее на лоукостерах можно дешево улететь в любой город континента.Визит в Тбилиси и Батуми — максимально удобный вариант для жителей юга России. В Грузию ходят регулярные автобусные рейсы из Грозного, Владикавказа, Краснодара, Невинномысска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска, Нальчика и Ставрополя. Стоимость — от трех до десяти тысяч рублей. Дорога от Владикавказа занимает в среднем пять часов.Из Тбилиси и Батуми не такой большой выбор рейсов, как из приведенных выше мест, но попасть напрямую в крупные города, например, Греции и Германии за 15-20 тысяч рублей вполне реально.

https://ria.ru/20220718/puteshestviya-1803151716.html

https://ria.ru/20220719/puteshestviya-1803280951.html

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, европа, куда поехать в выходные